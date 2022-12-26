三星電子和成均館大學攜手打造“人工智能合約學科”. December. 26, 2022 07:48. by 朴賢益記者 beepark@donga.com. 三星電子將與成均館大學攜手，新設培養人工智能特殊人才的入職聯系型合約學科。從學士到碩士，不僅提供全額獎學金，還提供實習等各種體驗項目和入職三星。 三星電子25日表示，最近在京畿道水原市成均館大學自然科學校區與成均館大學舉行了設立“智能型軟件學科”的簽約儀式。三星電子就新設合約學科的背景解釋說：“在半導體、移動、電視、家電、網絡等所有事業中，正在積極利用人工智能技術，相關人才的需求越來越大。” 該學科設在軟件融合大學，將作為學士、碩士5年制共10個學期的綜合課程運營。從2024年開始，每年選拔50名新生。學生們在7個學期（3年半）學習本科水平的人工智能和軟件理論、實習，接著在3個學期（1年半）接受碩士水平的深化教育。 新生畢業後可以進入三星電子工作。在校期間的學費將全額得到產學獎學金。三星電子還將提供實習項目、參觀海外研究所、參與海外著名學會等多種體驗機會。 三星電子經營支援室長（社長）朴學奎（音）表示：“為了構建創造新未來的人工智能人才基礎設施，決定設立智能型軟件專業。”成均館大學校長申東烈表示：“將培養出引領全世界的軟件人才。” 包括此次設立智能型軟件學科在內，三星電子在人工智能、半導體、新壹代通信等方面與國內7所大學合作，共支援10個合約學科及聯合專業。不久前，三星電子為了培養系統半導體領域的專業人才，在延世大學設立了研究生院合約學科。現有的學士定員也從2024年開始從每年50人增加到100人。

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