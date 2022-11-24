尹錫悅：“希望特斯拉投資韓國”……馬斯克：“韓國是最優先候選地之壹”. November. 24, 2022 07:46. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹錫悅總統23日對特斯拉首席執行官馬斯克就特斯拉在亞洲地區新設生產電動汽車的超級工廠的計劃表示：“請在韓國投資。”馬斯克回應說：“正把韓國作為最優先候選地之壹進行考慮。” 據總統室透露，尹錫悅當天與馬斯克進行了30分鐘的視頻面談，就特斯拉生產電動汽車問題討論了投資合作方案等。早些時候，尹錫悅和馬斯克曾以14日在印度尼西亞巴厘島舉行的二十國集團工商峰會為契機協調面談，但由於馬斯克未能出席，改為當天進行視頻面談。 特斯拉計劃在亞洲地區建立生產電動汽車的超級工廠，正在以韓國、印度、日本、東盟國家為對象物色候選地點。 對此，尹錫悅說明了世界水平的韓國汽車產業生態界和投資條件，並請求在韓國投資。馬斯克回答稱：“正把韓國作為最優先候選地之壹進行考慮，”“將綜合考慮候選國家的人力、技術水平和生產環境等投資條件後做出決定。”馬斯克還解釋說：“現在特斯拉在無人駕駛或人工智能相關領域也經常使用韓國的優秀零部件，”“預計明年從韓國企業購買零部件的金額將達到100億美元（約13萬億韓元）以上。” 總統經濟首席秘書崔相穆在當天的新聞發布會上表示：“韓國將與大韓貿易投資振興公社組成專門小組，吸引特斯拉的投資。” 尹錫悅還囑咐馬斯克設立的民間宇宙開發企業太空探索技術公司和韓國企業進行合作。尹錫悅強調：“如果有阻礙全球尖端革新企業投資韓國的不合理限制，將按照國際標準進行改革。”

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