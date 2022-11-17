BTS獲得美國格萊美三項提名，連續3年挑戰獲獎. November. 17, 2022 07:38. by 金哉希 jetti@donga.com. 防彈少年團（BTS•照片）連續3年獲得格萊美獎提名。在美國錄音學院16日（當地時間）發表的第65屆格萊美頒獎典禮提名名單中，防彈少年團獲得了“最佳流行二人組•組合獎”和“最佳MV”、四大本賞之壹的“年度最佳專輯”等3個部門的提名。此前，BTS憑借2020年的《炸彈》、去年的《黃油》兩次獲得“最佳流行二人組和組合獎”提名。 在年度最佳專輯方面，BTS作為英國酷玩樂隊第9張專輯《Music Of The Spheres》的參與藝人獲得提名。 防彈少年團作為該專輯的收錄曲《My Universe》的伴唱參與其中，RM、SUGA、J-hope負責歌曲創作。格萊美在該部門將以伴唱身份參與其中的藝術家、制作人、歌曲創作者、剪輯師全部提名為獲獎候選人。 防彈少年團憑借《My Universe》入圍最佳流行二人組和組合獎的提名名單。這首歌去年10月在美國Billboard主單曲排行榜上獲得了Hot 100的第壹名。6月發行的精選專輯《Proof》的主打歌《Yet To Come》入圍最佳MV提名名單。在美國某沙漠拍攝的該MV講述了防彈少年團9年的旅程，公開10天點擊量就超過了1億次。 防彈少年團當天通過官方推特表示：“與《Yet To Come》壹起，我們參與的歌曲《My Universe》也獲得格萊美提名，感到非常榮幸。”第65屆格萊美頒獎典禮將於明年2月在美國洛杉磯Crypto.com中心（原斯臺普斯中心）舉行。

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