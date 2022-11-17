執政黨女議員們：“發表‘貧困色情’言論的張慶泰應該辭職”. November. 17, 2022 07:39. by 李允泰記者 oldsport@donga.com. 共同民主黨最高委員張慶泰（音，下同）日前就尹錫悅總統夫人金健熙女士隨同出訪海外期間的日程為“貧困色情”，國民力量黨的女性議員們因此要求張慶泰辭去議員職務。但張慶泰表示：“絕對無意於道歉。” 金映宣等21名國民力量黨女議員16日發表聲明稱：“共同民主黨議員們所說的常識以下的貶低女性的發言，不僅是對金健熙女士的人格殺人，同樣也是大韓民國的國格殺人，”“因厭惡女性和貶低兒童而破壞人道主義的詛咒和墮落的張慶泰應立即辭去國會議員職務。”金正載議員在發表聲明後對記者說：“在非洲進行（誌願服務）活動的奧黛麗·赫本、安吉麗娜·朱莉、鄭宇成等，難道都是色情演員嗎？” 此前，張慶泰14日就金健熙在東南亞巡訪中抱著患有心臟疾病的柬埔寨少年的照片表示，“拍攝貧困色情畫報”，引起了爭議。國民力量黨當天向國會倫理特別委員會起訴，要求對張慶泰進行懲戒。 但張慶泰當天在CBS廣播中表示：“如果對金女士的批評是向起訴（倫理委）的條件，我絕對沒有道歉的意思。”但共同民主黨內部也出現了聲討張慶泰的聲音。共同民主黨議員李相旼當天在KBS廣播中表示：“就算要批評，也應該在公共部分批評得符合國會議員的品格。”

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