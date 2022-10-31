萬聖節活動預想到了青少年雲集……但教育部門沒有“學生安全公告”. October. 31, 2022 07:52. by 趙有拉記者 jyr0101@donga.com. 經確認，在新冠大流行之後時隔3年解除戶外戴口罩義務的萬聖節期間，教育當局沒有另行通知安全。有人指出，在學校安全教育中，也沒有關於群眾密集地區的內容，因此需要完善。 ○ 已然預計會舉行大規模慶典，但沒有發布安全公告 《東亞日報》30日的采訪結果顯示，教育部在萬聖節活動較多的周末來臨之際，沒有向壹線學校另行通知學生安全。教育部相關人士表示：“萬聖節活動不是單壹的大活動，而是零星進行的，因此沒有專門下達學生安全公告。”據悉，各市道教育廳也沒有下達“註意密集地區”等指示。 下達學生安全公告，是為了在預計發生寒流或酷暑等自然災害或中秋和春節等長假即將到來的情況下，喚起學生和家長的註意，並告知危急時的應對方案。關於此次萬聖節，是在解除新冠防疫下的保持社交距離之後，預計會以年輕人為中心聚集大規模人群。正因如此，有人指出，在初高中生對萬聖節活動很感興趣的情況下，教育當局有必要提醒學生註意安全。 實際上，學生們上周末去了包括梨泰院在內的萬聖節人潮聚集的首爾各地。住在仁川的女生A某（17歲）說：“29日白天和朋友們去首爾玩了，”“看了‘圖片墻’故事，發現其他朋友們也在首爾玩。”家住首爾的女生申某（16歲）說：“聽說同班男友們壹起去梨泰院遊玩了。” 慶壹大學消防防災學系教授孔河成（音）解釋說：“如果向學生們發布了安全公告，在面對災難時制定對策或熟悉心肺復蘇術方法等會有幫助。” ○ 學校安全教育沒有應對密集人流的措施 還有分析人士認為，“梨泰院踩踏慘案”死傷者沒有接受過人流密集地區的安全教育，因此沒有提前感知到危險。目前，幼兒園、小學、初中、高中學校安全教育是根據教育部發布的《學校安全教育7大領域標準案》進行的。7大領域有△生活安全△交通安全△預防暴力及人身保護教育△藥物及網絡中毒預防教育△災難安全△職業安全△應急處理。 災難安全部門分為“火災”“社會災難”“自然災害”。其中，社會災難只包括爆炸或崩潰、各種恐怖事故、傳染病情況。對於在大規模人流密集地區可能發生的危險情況，沒有單獨進行教育。柳原大學警察消防行政學系教授廉建雄（音）解釋說：“如果狹窄的地區聚集了很多人，就應該知道發生事故的可能性很高，然後躲避，”“因為沒有進行相關教育，受害者可能不知道情況。” 專家們建議，應該比現行加強實際可能發生的各種災難應對教育。美國、英國等國家將安全指定為正規課程，以實習為主進行教育。相反，韓國小學、初中、高中學生則通過教學及創意性體驗活動等時間聽安全教育。只有小學壹、二年級的學生通過獨立課程學習“安全生活”。 教育部30日下午在首爾永登浦區教育設施安全院舉行了由張尚允（音）次官主持的學生安全檢查市道副教育監視頻會議，並表示為了後續措施將運營“梨泰院事故處理本部”。事故處理本部計劃支援學生死亡者和遺屬，還將對受傷者進行心理治療等。

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