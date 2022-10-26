竹幕消失的竹幕洞. October. 26, 2022 07:40. . 神話和夢想是集體無意識的表現。按照卡爾•榮格的話，邊山半島的“開洋奶奶”神話也符合這壹神話。大海是人們生活的根據地，人們的無意識造就了開洋奶奶。想從某人那裏得到保護的無意識。 大海雖然富饒，但壹直都是危險的地方。人們只能依靠神話才能生存下去。所以許了願。他們祈求出海時能得到保護，並平安地歸來。他們的人生是迫切願望和祈禱的延續。就這樣，隨著想要得到保護的迫切心情的不斷積累，神話由此誕生了。 開洋奶奶的身材高得超乎想象。所以穿著有跟的木屐，若無其事地在海上行走。海水才將將抵達她的腳背。她遊走在大海之中，平整地面，平息風浪。壹旦船遇險，她會呼嘯著進去救人。在這種存在的懷抱裏生活該有多踏實啊。 她住在邊山半島赤壁江的淺灘上，也住在陡峭的奇巖絕壁上的水聖堂裏。不，整個竹幕洞都是她的家。意為竹子形成帳幕，即樹林的村莊，被命名為竹幕洞的邊山半島盡頭，由箬竹組成的樹林和松樹壹起擁抱壹切的整個空間就是她的家。 開洋奶奶在那裏安家立業，世世代代保護人們。但是的房子正在被毀。為了種出像油菜花壹樣的華麗的花朵，砍伐了箬竹叢。所以那裏成了竹幕消失的竹幕洞。天然紀念物厚樸樹在阻擋風氣的竹幕消失後死亡或變綠。被毀的何止這些。開洋奶奶生下8個女兒的淺灘洞窟，絢麗多彩的海蝕洞窟裏到處都是垃圾。在這個國家，這豈是竹幕洞獨有的問題。有時我們那樣傷害神話的場所。這就是需要從宏觀角度看待神話的原因。

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