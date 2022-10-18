美國F-35B隱形飛機時隔5年再次來到韓半島. October. 18, 2022 07:32. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 韓美本月底將動員兩國250多架軍用飛機在韓半島舉行大規模空中聯合演習。特別是，在此次演習中，駐紮在巖國駐日美軍基地的F-35B隱形飛機（照片）將時隔4年零10個月再次在韓半島展開。韓國軍隊也將動員F-35A隱形飛機等，大舉出動可在非常時期秘密潛入朝鮮上空、轟炸主要設施的韓美第5代最尖端戰鬥機。有分析認為，這既是向即將進行第七次核試驗的朝鮮發出事前警告，同時也是尹錫悅政府最近宣稱的“劃時代延伸威懾”的信號彈。 綜合《東亞日報）17日的采訪，從10月31日起到11月4日在韓半島舉行的為期5天的戰鬥準備態勢綜合訓練中，將有韓軍F-35A、F-15K、KF-16等140多架和美軍F-35B、F-16等100多架軍用飛機參加。 這是尹錫悅政府上臺後，美軍的F-35機種第二次在韓半島展開。在今年7月的演習中，6架F-25A戰鬥機從美國阿拉斯加州艾爾森基地展開，與韓國軍隊F-35A進行了聯合演習。當時有30多架韓美軍用飛機參加，此次規模擴大到了8倍以上。 此前，朝鮮進行第六次核試驗和發射洲際導彈等連鎖“重大挑釁”後，韓美曾於2017年12月出動260多架軍用飛機在韓半島上空進行應對。當時，包括F-35在內，以及B-1B戰略轟炸機和F-22“猛禽”等美國最強戰略資產聚集到了韓半島。韓國軍方相關人士強調：“此次演習的規模與朝鮮最近集中發射中程彈道導彈和局部挑釁、提高對韓、對美軍事威脅的現狀不無關系。”

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