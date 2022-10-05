朝鮮越過日本威脅打擊關島……到了仔細檢查延伸威懾啟動態勢的時候. October. 05, 2022 07:33. . 朝鮮昨天上午在慈江道茂坪裏壹帶發射了壹枚中程彈道導彈。該導彈高度為970公裏，飛行4500公裏，越過日本列島落在太平洋海上。這壹射程，不僅可以攻擊沖繩等駐日美軍基地，還可以攻擊美國戰略資產的起動基地關島。這是朝鮮導彈自2017年9月以來時隔5年再次越過日本上空。韓美日三國壹致強烈譴責朝鮮的挑釁行為。日本發布了導彈警報，並向部分地區下達了躲避指示。 此次中程導彈挑釁是過去10天來的第五次，從威脅日本甚至美國的武力示威來看，很有可能是朝鮮威脅要越過韓半島正式展開戰略挑釁的信號。與之前的四次短程導彈挑釁不同，此次朝鮮展示了在有事時朝著韓半島展開的美軍增援戰鬥力的打擊能力。特別是，部署在關島的B-52戰略轟炸機等戰略資產是對朝延伸威懾的核心戰鬥力。朝鮮的打算，是把美國對韓國和日本的防衛承諾推上試驗臺，試圖在同盟之間制造裂痕。 不僅如此，朝鮮很有可能通過發射潛射導彈和洲際導彈、進行第七次核試驗等，進壹步提高挑釁水平。這被解讀為試圖重演5年前使韓半島陷入壹觸即發的戰爭危機的“火焰和憤怒”的極端對抗局面。其內含的意圖是，通過這壹措施，鞏固不受國際社會制裁的核擁有國，即像印度和巴基斯坦壹樣的地位，將朝美對話引向核裁軍談判而不是無核化。 事實上，應對朝鮮如此加劇緊張的挑釁比5年前更加困難。當時連中國都贊成對朝制裁，向金正恩政權施壓，但現在中國和俄羅斯已經脫離了制裁戰線。反而在中俄的庇護下，朝鮮變得更加氣焰囂張。但是沒有必要過於敏感地應對。應該進壹步提高執行力的延伸威懾力，即動員核和傳統尖端戰鬥力的壓倒性應對力，讓朝鮮放棄盲目的賭博。現在應該冷靜地加強韓美日安保合作，仔細檢查延伸威懾的啟動態勢。

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