“2030年電動汽車產量將達330萬輛，躋身全球三強”. September. 29, 2022 07:35. by 世宗=金炯民記者 kalssam35@donga.com. 政府和汽車業界制定了到2030年為止，將電動汽車生產規模增加到330萬輛，將世界市場占有率提高到12%的目標。也就是說，到2026年為止，將總共投資95萬億韓元以上，實現向世界前三名的邁進。 28日，產業通商資源部與現代汽車、起亞、韓國通用等整車及汽車零部件企業在首爾中區大韓商工會議所舉行了“汽車產業戰略圓桌會議”，並發表了“汽車產業全球三強戰略”。也就是說，到2030年為止，將目前25.4萬輛的電動汽車生產量增加到330萬輛，將世界市場占有率從5%提高到12%。為此，提出了△躍升為電動化全球領先圈 △生態系統整體靈活化轉換 △穩定的供應網 △創造無人駕駛及移動出行新產業。 詳細計劃還包括電動汽車和氫能汽車的性能目標。電動汽車充電速度以超快速80%的充電為準，將從目前的18分鐘縮短到2030年的5分鐘。目前充電壹次500公裏的行駛距離到2025年將增加到600公裏。氫能汽車的耐久性將從目前的30萬公裏增加到2030年的80萬公裏，燃料消費效率將從每公斤13公裏提高到17公裏。 另外，為了解決最近因美國通貨膨脹削減法案（IRA）等而出現的供應網問題，決定將100%從德國進口的大型引擎和90%依賴日本進口的超高速軸承等14種電力、氫汽車核心零部件國產化。電動、氫燃料汽車材料的國產化率也將從目前的70%提高到2025年的90%。根據車輛電裝化趨勢，到2030年為止，將培養1萬名軟件融合人力，並構建車載軟件認證支援中心。

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