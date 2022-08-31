朴殷碩：“雖然以‘洛根•李’聞名，但內心是大學路”. August. 31, 2022 07:38. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 以SBS電視劇《頂樓Penthouse》中的洛根•李而聞名的演員朴殷碩（38歲）在10年前首次登上大學路舞臺。當時他飾演話劇《閣樓男女》的主人公慶民壹角。之後他憑借出道作品SBS電視劇《雅典娜：戰爭女神》和《拜托了！雖然是出演《拜托了，機長》等，開始為人所熟知，但他的選擇不是電視劇，而是話劇。 29日，在首爾鐘路區大學路見到的他說：“當時，雖然沒有人支持我的選擇，但我不想成為沒有基本功的演員。我認為在舞臺上可以學到演戲的基礎。” 被稱為“大學路偶像”並出演多種話劇作品的他從2015年開始將活動範圍擴大到電視劇。去年在《頂樓》系列中飾演洛根-李壹角，獲得了大眾人氣，但他依然站在大學路舞臺上。繼《頂樓》劇終後話劇《莫紮特傳》之後，他將於17日在首爾鐘路區YES24舞臺開幕的話劇《藝術》中飾演馬克壹角。 話劇《藝術》是法國劇作家亞斯米娜•萊紮1994年創作的戲劇，第二年獲得了法國代表戲劇獎—莫裏哀戲劇獎。30多年來在35個國家演出的暢銷作品《藝術》是以喜歡古典文學的知性航空工程師馬克（李順載、金宰範、趙豐來、朴殷碩）、對藝術很感興趣的皮膚科醫生塞爾吉（盧珠賢、崔在雄、崔英俊、金道彬）、優柔寡斷的文具營業員伊萬（白壹燮、朴英洙、朴正福）的對話和爭論為主的三人劇。塞爾吉買了壹幅畫，三個朋友展開爭論，25年的友情出現了裂痕。 “作品雖然尖銳地描寫了人類的本性和社會問題，但並不十分深刻。角色也很有趣，臺詞中包含的幽默感也很出眾。” 話劇《藝術》從2018年國內首演開始，朴殷碩就壹直參與了演出。在10年間的舞臺上，他除了《藝術》之外，還有《Pri誒e》、《大象頌》、《Bunker Trilogy》等作為首演演員參與的作品。 “比起在既定的框架內調整自己，我更喜歡制作框架本身，所以喜歡從首演開始就參與其中。看到7、8年前首次參與的作品至今仍然成功演出，我感到非常自豪。” 在多部作品中都飾演過善角和惡角的他表示：“在下部作品中，我想飾演真正的反面角色。”“反面角色很激昂，很有戲劇性，很有魅力。表面上裝作不是的樣子，但背後卻隱藏著巨大東西的那種人。我想演壹個心思縝密有計劃的惡人。” 話劇演出截止到12月11日，票價為4.4萬~6.6萬韓元。

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