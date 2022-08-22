“演唱會要在粉絲們的歡呼聲中享受”……面對面演出回歸. August. 22, 2022 07:48. by 金哉希 jetti@donga.com. “新年願望就是和粉絲們面對面。站在舞臺上感到很幸福。”（Aespa寧寧） “現場演唱就是要在這種歡呼聲中享受！”（東方神起瑜鹵允浩） 20日，京畿水原世界杯體育場內舉行了“SMTOWN LIVE 2022”演唱會。站在3萬多名觀眾面前的SM娛樂公司所屬歌手們掩飾不住內心的激動。因為在國內外舉行的“SM TOWN LIVE”自2019年日本演出後，受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，時隔3年再次舉行。 以Aespa的《Next Level》開始的當天的演出中，歌手們從下午6點50分開始，在4個小時內共演唱了43首歌曲。時隔5年再次以完整體開始活動的少女時代的孝淵硬咽著說：“太有意思了，眼淚都流出來了。”寶兒、東方神起、EXO等歌手也參加了當天的舞臺表演。粉絲們熱情地揮舞著印有歌手名字或面孔的橫幅和應援棒，享受著演唱會。 進入全球性大流行病局面後，推遲演唱會3年多的歌手們開始了線下演出。IU時隔3年將舉辦個人演唱會。她將於下月17、18日在首爾松坡區蠶室綜合運動場奧林匹克主體育場舉行的IU演唱會《黃金時間：橙色暖陽底下》的8萬多張門票已經售罄。僅等待取消的票的等候人數就達34萬多人。 19日先公開了第二張正規專輯的收錄曲《Pink Venom》，時隔1年零10個月以完整體開始活動的女子組合BLACKPINK也將與粉絲們見面。10月15日、16日在松坡區KSPO DOME（舊奧運會體操競技場）舉行的“Born Pink世界巡演”是自2018年以後時隔4年在韓國舉行的面對面演唱會。BLACKPINK將以首爾演出為開端，之後在美國、加拿大、英國、西班牙、德國、法國、泰國等地進行世界巡演，直到明年6月。 海外明星的訪韓演出也將陸續進行。擁有4220萬名YouTube頻道訂閱者的英國DJ艾倫•沃克將於下月14日在蠶室室內體育館舉行“WALKERVERSE：THE TOUR”演唱會。10月在松坡區奧林匹克公園88草坪上舉行的音樂節“慢生活 慢現場演出”上，英國出身的唱作歌手安妮•瑪麗將出演。世界著名流行樂隊“Maroon5”也將於11月在九老區高尺天空巨蛋體育場舉行時隔3年的訪韓演出。

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