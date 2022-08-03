“公司像讀書室”……壹周四天工作制改變的風景. August. 03, 2022 07:37. by 申亞衡記者 abro@donga.com. “公司就像讀書室壹樣。職員們低著頭埋頭工作。” 英國化妝品制造企業“五只松鼠（5 Squirrels）”的首席執行官（CEO）加裏•康羅伊1日對CNN表示，實行每周4天工作制後，公司內部風景發生了變化。康羅伊為了縮短職員的工作時間，提高工作效率，指定了每天上午、下午各兩個小時不回復電子郵件、電話、公司內部信息等的又名“深層工作時間”。也就是說，設計出了可以少工作，但可以集中於“真正要做的事情”的環境。 倫敦宣傳企業Unity也在實行每周4天制初期，經過混亂的適應期後，迅速找到了出路。所有會議不超過5分鐘，顧客會議限制在30分鐘。另外，為了不讓不必要的對話妨礙工作，還引進了“信號燈制度”。每個勞動者在桌子上都標註“不要搭話”的話是紅色,，“雖然很忙，但是有對話的時間”的話是黃色，“沒有關系”的話是藍色標記的方式。 英國智囊團“Autonomy”等與劍橋大學、牛津大學、美國波士頓大學的研究團隊合作，從6月開始以70家企業的3300名勞動者為對象，進行了每周4天工作制的示範運營。6個月來，勞動者們維持100%的生產性，不削減工資，只工作平時工作時間的80%。 冰島等已經實行每周四天制的國家對此給予了肯定的評價。Autonomy表示：“到上個月為止，以2500名公共部門勞動者為對象，實行每周36小時工作的冰島勞動者的生活質量在很多方面得到了戲劇性的改善。”美國、加拿大、澳大利亞等國家也決定在近期內實行每周4天工作制。

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