斯滕森加盟LIV系列賽，萊德杯歐洲隊隊長職位被剝奪. July. 22, 2022 07:59. by 金東昱 creating@donga.com. 2023萊德杯（美國•歐洲高爾夫對抗賽）歐洲隊隊長亨裏克•斯滕森（46歲•瑞典•照片）加入了由沙特阿拉伯資本主導的LIV高爾夫邀請系列賽（LIV）。 斯滕森21日通過自己的社交網絡服務（SNS）表示：“經過無數次的思考，決定加入LIV。”前壹天，DP世界巡回賽表示，將解除今年3月被選為萊德杯歐洲代表隊隊長的斯滕森的職務，因此斯滕森加入LIV聯賽是可以預見的事情。”斯滕森將與傑森•科克拉（37歲）、查爾斯•哈沃爾三世（43歲•以上美國）壹起以新面孔參加從30日開始在美國新澤西州特朗普國家高爾夫俱樂部舉行的為期三天的LIV第三站比賽。 2016年英國公開賽冠軍斯滕森在美國職業高爾夫（PGA）巡回賽上共獲得過6場勝利，在DP世界巡回賽上獲得過11勝。在2016年裏約熱內盧奧運會上他獲得了銀牌。斯滕森自2017年獲得PGA巡回賽溫德姆錦標賽冠軍後，再也沒有獲得過冠軍。 英國媒體BBC就LIV向世界排名第171位的斯滕森伸出橄欖枝壹事表示，“萊德杯隊長是高爾夫選手的最高榮譽之壹。隨著斯滕森的加入，LIV直接挑撥了DP世界巡回賽的感情”，“不管誰接替斯滕森職務的繼任隊長，名譽都會受損。” 2023 萊德杯將於明年9月在意大利羅馬郊外的馬科-西蒙高爾夫鄉村俱樂部舉行。美國媒體《今日美國》將羅裏•麥克羅伊（33歲•北愛爾蘭）、賈斯汀•羅斯（42歲•南非共和國）、米格爾•安赫爾•希門尼斯（58歲•西班牙）等8人選為空缺的歐洲隊隊長候選人。《今日美國》就麥克羅伊表示，“到目前為止，他是帶頭批評LIV的選手。斯滕森加入LIV之後，麥克羅伊很適合帶領陷入僵硬局面的歐洲隊。”

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