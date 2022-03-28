拖延19天的文-尹會晤……應該是為啟動協治而見面的開始. March. 28, 2022 07:54. . 文在寅總統和當選總統尹錫悅今天在青瓦臺舉行晚餐會晤。據悉，文總統提議重啟16日告吹的會晤，尹當選總統表示答應，會晤得以舉行。如果兩人的會面得以實現，這將是大選後的第19天。這是民主化以後現任總統和當選總統到舉行會晤歷時最長的一次。監查院對新舊權力交替期監查委員的提請持否定意見，雙方矛盾隨之逐漸消失，會晤日程似乎也由此加快了步伐。 現在兩人要面對面面對的懸案不止一兩個。其中最具代表性的，從為個體戶、小商販補償新冠損失的追補預算編製，到批準新政府總統辦公室搬遷到龍山的預備費等。朝鮮發射洲際彈道導彈引發的安保不安和烏克蘭事態引發的全球供應網危機等，也是緊迫的問題。為了國民團結而赦免前總統李明博，這一問題的討論也不能一拖再拖。這些都是不能只交給實務渠道協商的問題。 在這種情況下，雙方不能只顧樹立自尊心。只要雙方各讓一步，就完全可以達成協議。文總統應該為新政府上臺提供最大限度的協助，尹當選總統應該最大限度地禮遇即將離任的文總統。只有這樣才能營造協治的氛圍。萬一會晤再次告吹或無果而終，無疑將辜負了國民們希望順利移交政權的期待。 就像喝第一杯酒不能吃飽腹子一樣，沒有必要限製文總統和尹當選總統只舉行一次會面。對於兩人應該直接見面的問題和焦點問題，不必拘泥於次數，要經常見面。如果很難直接見面，哪怕是打電話呢。如果是外交安保等緊急懸案，兩人可以立即協調意見，然後以「自上而下」的方式執行。 在兩人會晤前後，雙方應盡量克製誹謗或嘲弄對方的情緒性發言。在如此敏感的時期，刺激對方的粗暴言辭使兩人的會面變得困難，使無法為國政運營進行必要的合作。像現在這樣艱難的時期，不能眼中沒有全體國民，而被只看自己強硬支持層的陣營理論所埋沒。

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