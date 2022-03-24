60歲以上及免疫力低下者，通過快速抗原檢查確診時，從明天開始自行在家治療. March. 24, 2022 07:56. by 金素英記者、趙建熙記者 ksy@donga.com、becom@donga.com. 從25日起，60歲以上新冠感染者如果在社區醫院通過專家用快速抗原檢查（RAT）被確診，也要進行「自我在家治療」。政府一直尋求減少居家治療集中管理群，現在又將屬於高危人群的高齡層也改為普通管理群，醫療界擔心他們會處於「管理死角地帶」。 中央災難安全對策本部23日表示，25日以後經RAT檢查確診的60歲以上和癌癥患者等免疫力低下者將被排除在居家治療集中管理群之外。在這種情況下，不能接受醫療人員每天兩次的健康監測。如果想接受監測，必須向保健所另行提出要求。通過基因擴增（PCR）檢查被確診的60歲以上人群，像現在一樣被分類為集中管理群。中央災難安全對策本部表示：「集中管理群只有安排負責醫院才能接受電話咨詢和處方，而一般管理群在檢查結束後就可以到平時常去的醫院接受非面對面的診療，」「這一措施是為了讓60歲以上的人能夠立即接受治療。」 以23日零時為準，韓國單日新增新冠確診患者為490881人，居歷史第二位。累計確診患者為1042.7247萬人，超過了國內居民登記人口的20%。食品醫藥品安全處為了應對確診患者劇增，當天緊急批準了默克公司的新冠口服藥物「拉蓋布裏奧」的使用。

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