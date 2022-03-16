50多歲的基礎疾病患者從今天開始進行“自助居家治療”. March. 16, 2022 07:55. by 趙健熙 becom@donga.com. 50多歲的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）患者從16日起將無法得到防疫當局的健康監測，需要進行“自助居家治療”，中央災難安全對策本部15日表示，從16日開始將把50多歲的基礎疾病患者排除在居家治療集中管理人群以外，將其轉換成一般管理人群。到目前爲止，他們與60歲以上的人一起被劃分爲“集中管理人群”，在醫院每天定期接受2次“非面對面健康監測”。但今後如果健康出現異常，就要主動申請診療。 中央災難安全對策本部表示：“50歲以下人群的致命率接近0%，因此中斷了監測。”新冠肺炎疫情擴散後，50歲年齡段的累計致命率爲0.06%。但是，當天國內1196名新冠肺炎重症患者中，有100人（8.4%）是50多歲人群。實際上，隨著防疫當局的監測力量達到極限，縮小對象是不可避免的。按照現行體系可以管理的居家治療集中管理人群有28萬名左右，已經有24.6萬名正在接受監測。 另外，中央災難安全對策本部決定從16日開始，對呼吸器官症狀輕微並因治療其他疾病而住院的新冠肺炎患者，在普通病床上優先治療，而不是負壓隔離病床。另外，從21日開始，將免除從海外入境的新冠肺炎疫苗接種完成者的隔離，15~20日入境並正在隔離的人將于21日全部解除隔離。完成接種的人是指處于第三次接種或第二次接種後14~180天之間的人群。

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