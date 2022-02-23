韓國政府：“當前正處于新冠病毒逐漸變成地方性流行病的初期階段…達到頂峰後將放緩保持社交距離措施”. February. 23, 2022 07:39. by 柳根亨 noel@donga.com. 防疫當局診斷，根據奧密克戎變異毒株當前的擴散趨勢，開始將新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）視爲地方性流行病的初期階段。 中央事故處理本部防疫總括班班長朴香（音）22日在例行新聞發布會上表示：“政府初步認爲，當前正處于繼續觀察奧密克戎變異毒株傳播風險的同時，開始將新冠視爲‘地方性流行病’加以管控的階段”，“雖然還有很長的路要走，但已經進入了尋找出口的前奏階段。”接著，朴班長展望道：“若奧密克戎的致死率今後持續保持在較低水平，且其感染風險能被穩控，那麽政府最終將如同對待其他普通傳染病一般防控新冠疫情。” 據防疫當局透露，雖然奧密克戎變異毒株的傳播力比德爾塔變異株快，但致死率和重症化率分別停留在0.18%和0.38%。奧密克戎的致死率是季節性流感的2倍左右。特別是在完成疫苗接種的50歲以下人群中，致死率接近0%。疾病管理廳發言人高在榮當天在新聞發布會上解釋說：“完成第3次接種的人的奧密克戎致死率有可能低于季節性流感。” 政府認爲，現行的“保持社交距離”（私人聚會6人，餐廳、咖啡廳營業時間晚10時）措施只有在奧密克戎變異毒株達到頂點後才能進一步緩解。中央事故處理本部社會戰略班班長孫永來（音）表示：“應該綜合評價流行高峰後是否轉換減少趨勢、危重症及死亡者趨勢、醫療體系余力等，進入日常恢複構想”，“在此過程中，當然也會考慮減少或調整防疫通行證。” 另外，輝瑞的4萬人份可食用治療劑Paxlovid將于本月末再次進入韓國。目前，Paxlovid的總簽約量（76.2萬人份）中有3.2萬人份已經進入韓國，約9000人份已經使用，只剩下2.3萬人份左右。

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