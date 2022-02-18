距離總統大選只剩下19天，卻連公約集都還沒有. February. 18, 2022 07:45. . 距離總統選舉只剩下19天了，但主要候選人的公約資料集的發行卻一拖再拖。現在選民們應該冷靜分析各候選人提出的公約的一貫性、妥當性、實現可能性等，分辨玉石，但連基本資料都沒有得到提供。繼各種候選人風險、家人風險等之後，現在又要追加「公約風險」一詞。 公約集發行被推遲的表面原因是朝野有力候選人所到之處都競相推出新的公約。為了反映「兒童津貼擴大到18周歲以下」（李在明）、「基礎年金支付額上調10萬韓元」（尹錫悅）等新公約，不得不反復修改和完善公約集。雖然有遊說巴士事故等各自的情況，但國民之黨候選人安哲秀和正義黨候選人沈相奵也大同小異。 公約集一再推後發行，每次大選時都會反復出現，從這一點來看，這並不是什麽新鮮事，但這次的情況有所不同。有力候選人的國政藍圖搖擺不定，而且以特定世代或特定利益集團為目標的「積少成多」式的定製性分頭公約競爭比任何時候都激烈。很難一一列舉的各種「新設津貼」或「上調」公約等正在泛濫。士兵月薪200萬韓元等抄襲對方公約的現象也盛行。大大小小的公約每天都在湧現，已經到了亂七八糟、難以分清的地步，不知道能以什麽樣的哲學和藍圖把它們集合在一起。 李、尹兩人在公開進行「傾囊相助」公約競爭的同時，卻對具體的財源籌措方法閉口不談。對於韓國宣言實踐本部的質疑，李在明方面表示履行270多個公約需要「300萬新韓元以上」，但根本沒有提出各項目所需費用。尹錫悅方面表示履行200個公約需要「266萬億韓元」，提出了各主要公約的費用，但都只是粗略估算而已。根本不知道如何減少哪些支出，如何增加追加稅收來抵充天文數字的費用。 現在不是急於發掘新的「傾囊相助」公約的時候。只有對大框架的國政哲學和藍圖、各領域目標和年度實施計劃、各項目所需預算和財源籌措方案進行整理，盡快拿出公約集，選民們才能仔細比較和驗證應該支持哪位候選人吧！

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