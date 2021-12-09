SK天然氣投資美國綠色氫能技術初創公司. December. 09, 2021 07:28. by 林賢錫 lhs@donga.com. SK天然氣公司8日表示，已與擁有綠色氫能制造基礎技術（源泉技術）的美國企業C-Zero簽訂了投資合同。SK天然氣計劃以此次投資爲基礎，努力搶占環保綠色氫能生産技術。 據SK天然氣透露，位于美國加利福尼亞州的C-Zero是擁有生産綠色氫能的核心技術—天然氣熱分解源泉技術的初創企業。該技術是將主要成分爲甲烷的天然氣注入高溫反應器，與催化劑反應，分解爲氫和固體碳。通過這一過程生産出的氫就是綠色氫能。綠色氫能的特點是生産過程中不産生引發溫室效應的二氧化碳。 SK天然氣方面解釋說：“如果利用食物垃圾、汙水和糞便等有機廢棄物産生的再生天然氣（RNG）生産綠色氫能，就可以實現溫室氣體排放量保持負增長的碳中和目標。”SK天然氣方面沒有公開投資規模。 雖然SK天然氣以液化石油氣（LPG）和液化天然氣（LNG）事業爲主力，但也制定了今後轉換爲低碳事業的目標。

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