爲了保護高危人群…正研究普通成年人全體接種加強針的方案. November. 22, 2021 07:17. by 李智雲記者、趙鍾烨記者 easy@donga.com,jjj@donga.com. 隨著新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）流行狀況的惡化，應該把疫苗追加接種（加強針）對象擴大到全體普通成年人的意見越來越有力。此前，疾病管理廳廳長鄭銀敬19日也承認有必要對18~49歲的成年人進行追加接種，並表明了遲早研究的方針。 對此，政府相關人士21日解釋說：“研究以普通人爲對象的追加接種是爲了防止外部活動較多的年輕人感染後傳播到父母等高齡層而采取的措施。”目前新冠病毒流行正以上半年結束疫苗接種的高齡層和高危人群爲中心蔓延。防疫當局認爲，最近接種完疫苗的健康青壯年層相對來說感染新冠病毒的危險度並不高。盡管如此，爲了保護抵抗病毒能力較弱的高危人群，將考慮18~49歲人群的疫苗追加接種。 健康成人的追加接種時間很有可能是從接種結束之日起5個月之後。他們大部分注射了mRNA方式的輝瑞、莫德納疫苗。根據目前爲止進行的國內研究結果，輝瑞疫苗接種結束後過了5個月，抗體量就會大幅減少。韓國國內18~49歲普通人的接種始于8月26日。他們大部分在10月份完成了第2次接種。考慮到這一點，預計追加接種將從明年3月開始進行。但如果在7、8月份進行的公司內部自行接種或早早接種剩余疫苗，則有可能在明年1月追加接種，間隔5個月。疾病管理廳相關人士表示：“也有18~49歲的人因出國等原因提前接種疫苗，因此有必要（擴大追加接種）盡快做出決定。” 美國當地時間19日允許所有成年人追加接種新冠病毒疫苗。美國疾病控制和預防中心（CDC）局長羅謝爾•沃倫斯基表示：“（咨詢委員們）一致同意做出了上述決定”，“追加接種疫苗可以安全地增加防止感染和嚴重後果的效果，是在冬季休假季節開始之際，加強對新冠病毒的防禦力的重要公共衛生手段。”

한국어