李在明無可奈何揮動的「選舉用」災難補助，引發混亂的20天. November. 20, 2021 07:38. . 共同民主黨總統候選人李在明前天撤回了向全體國民追加發放災難補助的主張。他在上個月底提議「每人追加發放30萬∼50萬韓元」，20天後最終不了了之。這是事必歸正。李在明表示：「在野黨反對，政府也面露難色。不想固執己見。」說得好像是遇到了在野黨和政府的障礙而選擇了現實論，但這是企圖逃避責任的詭辯。 李在明的主張是以總統選舉前夕的明年1月發放為目標，由此來看，它很大程度上出於「選舉用」的意圖。這是在沒有與執政黨或政府進行任何協商的情況下作出的善心公約。盡管財政當局面露難色，他仍然混淆現實，聲稱「超額稅收達40萬億韓元，國庫充盈」「富國窮民，這合適嗎?」。「超額」稅收這個詞本身就是錯覺。這不是富余出來可以亂花的錢。這並不是經濟運轉良好多出來的錢，相當部分是房價暴漲帶來的房地產稅收。今年的財政赤字也多達90萬億韓元。《國家財政法》規定，超額稅收應首先用於地方交付稅、地方教育財政負擔金、償還國債等。如果裝作不了解情況而強行推進，無異於暴露出了其國家經營能力的限界。 執政黨的態度也令人夠瞧：將發放名義改為「恢復日常生活防疫補助」，並將發放標準降至每人25萬韓元、20萬韓元等，動用各種手段，絞盡了腦汁。甚至還出現了罕見的「推遲納稅」伎倆，即，如果將本應該今年年底征收的部分稅金推遲到明年，由此來籌集資金，就可以在總統選舉前夕撒錢。這種情況下，對於今年剩余稅收達19萬億韓元，企劃財政部卻錯誤地報告，說「可能超過10萬億韓元」，從而引發了爭議。對此，執政黨甚至恐嚇說要進行國政調查，李在明也威脅說要取消企劃財政部的預算功能，但青瓦臺卻保持沈默，聲稱「黨政看著辦」。 即便是執政黨總統候選人，也不能違反法律，把國家預算當作私房錢使用。然而，歷史上有過執政黨、政府、青瓦臺因為總統候選人的一句話而陷入如此混亂的局面嗎?對於李在明撤回發放建議的消息，青瓦臺表示：「這是值得歡迎的事情。」20天裏把國家搞得天翻地復，黨內還有人評價說：「展現了李在明的靈活性。」如果不是把國民當作傻瓜，絕不會有這種反應。

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