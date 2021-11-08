“如果消防車不能出動 會出大事的”，市民紛紛向消防署捐贈尿素溶液. November. 08, 2021 07:22. by 全州=朴英民記者、金海=崔昌桓記者 minpress@donga.com,oldbay77@donga.com. 在全國範圍內出現尿素溶液緊缺現象的情況下，市民們紛紛向消防署捐贈尿素溶液。 7日上午9時17分左右，在慶南金海消防署進禮119安全中心。一名身份不明的男子突然出現在中心前，放下4桶10升的尿素溶液後消失了。 此前的上午8時30分和10分左右，另一名男子來到江油中心和栗下中心，放下7桶10升的尿素溶液，一會兒就沒影了。當天，兩名身份不明的男子向慶南金海消防署3處安全中心捐贈了10桶10升的尿素溶液。 前一天，春川消防署後坪119安全中心職員們趕赴現場後返回，發現了放在中心前的箱子。箱子裏裝著兩桶尿素3.5升的尿素溶液。沒有信件和便條。 據設置在中心停車場的閉路電視（CCTV）確認結果，有一輛白色汽車進入後，在40多秒之後就馬上離開了。爲了表達謝意，記者試圖通過閉路電視識別車牌，但由于周圍太暗，未能確認車牌。 仁川和全北全州也出現了捐款隊伍。5日晚10時左右，在仁川松島消防署新松119安全中心，一名身穿黑色褲子和米色夾克的男子從後備箱中拿出3個購物袋大小的箱子，放在中心出入口後就走了。箱子裏裝著3桶10升的尿素溶液。 同一天下午2時左右，在全州德津消防署，一名女性把3桶10升的尿素溶液拿出來放下後就調轉腳步走了。對于消防員“您叫什麽名字”的提問，該女性只留下“不能發生消防車無法出動的事情”和“請用于公共利益”的話，便匆匆離開了現場。 德津消防署消防行政課長河泰權（音）表示：“可能是擔心會出現由于尿素溶液短缺，消防車輛無法出動的情況，市民們才捐贈了尿素溶液”，“真心感謝那些伸出溫暖之手的市民。”

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