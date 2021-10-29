餐廳數量由國家決定？李在明的荒唐想法. October. 29, 2021 07:31. . 共同民主黨總統候選人李在明提出了實施由政府規定飯店數量的製度的可能性。這是反憲法、反市場的想法。李在明前天在首爾市冠嶽區傳統市場舉行的小工商業者和個體戶座談會上表示：「我有一個想法，要不要搞飯店許可總量製。」李在明說，「因為說是侵害自主性，不能搞，但總量製不是壞事，」「這需要哲學爭論，但我認為（總量製）是必要的，」甚至補充說明稱「善良的國家需要善良的限製」。由此來看，這不能看作是即興的想法。 個體營業的過度競爭雖然有必要改善，但在自由市場經濟體製下，由政府控製具有代表性的個體營業領域———飯店的數量及其開業與停業，是無法想象的想法。也十分擔心它會侵犯憲法規定的擇業自由。甚至可能會發生向政府支付創業許可費用的事情。即使有必要進行個體營業結構的調整，也應該由市場根據競爭力和負債償還能力自行處理。政府應該做的事情就是支援並營造環境，使這一過程順利進行。 李在明在自己的發言引起風波後僅過一天就讓步說：「不是說要馬上實行，而是有必要考慮。」但是不能輕易放過李在明的發言，因為他提出的其他公約中也帶有強烈的政府萬能主義色彩。向全體國民發放100萬韓元的「基本收入」、建造100萬套公租房提供給無住宅者的「基本住房」、低息借給每人1000萬韓元的「基本貸款」承諾，都是不僅在現實中不可能籌措到財源，也是因為民粹主義而崩潰的南美社會主義國家才會實施的政策，在執政黨內部也受到了批評。 李在明在解釋總量製發言時添加了一句：「不能容忍以自由的名義造成危險的放任。」但是，包括創業在內的經濟自由，與財產權一道，是支撐自由民主主義的基礎。投資自己財產謀取利益的自由、放棄事業的自由，都是國家應該保護的國民的基本權利。自己再怎樣是「善良的國家」，也不能隨心所欲地侵害或予取予奪。李在明應該在國民面前坦白威脅市場經濟基本原理的發言的真正意圖，並糾正錯誤的想法。

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