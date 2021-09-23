BTS：“我們不是迷失的一代，而是welcome generation”. September. 23, 2021 09:08. by 朴孝睦記者 tree624@donga.com. 在美國紐約舉行的“第76屆聯合國大會”上，以“爲了未來一代和文化的總統特別使節”身份出席的防彈少年團(BTS)向青年一代傳達了“不是迷失的一代(lost generation)，而是welcome generation”的信息。7名成員全部用韓語進行了演講。繼2018年和2020年之後，今年是BTS第三次在聯合國發表演講。 20日(當地時間)，在聯合國大會場舉行的聯合國大會特別活動“可持續發展目標高級別會議(SDG Moment)”上，在文在寅總統的介紹下站上講台的BTS介紹了在世界各地年輕人的面貌，他們即使在新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的全球流行狀況下，也用數碼産品與朋友見面和學習。 BTS成員田柾國(JUNG KOOK)表示，“有的時候感覺世界停止了，也有時候感覺完全迷失了。我們也有過這樣的時候。”隊長RM表示：“聽說現在的10多歲、20多歲的人也被稱爲’新冠疫情迷失的一代’。這意味著在最需要多種機會和嘗試的時期迷路了”，“但是，大人們不能因爲看不到就說是迷路了對吧？”對此，成員金碩珍(JIN)表示：“不是‘lost generation’，而是‘welcome generation’這個名字更合適”，“比起害怕變化，我們更願意說‘welcome(樂于接受)’，是向前邁進的一代。”RM強調說：“本以爲世界停止了，但分明在一點點向前發展”，“希望不是結局，而是在新開始的世界上，能夠對所有人、對彼此說‘歡迎到來’。” BTS成員們就環境問題叮囑道：“爲了今後的世界，可能會有人在思考、努力、尋找出路，希望不要對我們的未來過于悲觀。”爲了符合這樣的內容，BTS穿著“再利用設計(在再生用品上添加設計等使其重生爲增值産品)”服裝登上了講台。當天，繼BTS演講之後，還放映了以聯合國大會會場等爲背景事前錄制的BTS的歌曲《Permission to Dance》視頻。聯合國常務副秘書長阿米娜•穆罕默德在社交網絡服務(SNS)上上傳了演講前成員朴智旻(JIMIN)在舞台外緊閉雙眼、抓住胸部的樣子。 BTS在當天的演講結束後，與文總統夫人金正淑女士一起訪問了紐約大都會美術館韓國室。成員們看著新羅金銅半跏思惟(又稱思維)像說“是喜歡的作品”，還跟著做了姿勢和微笑。青瓦台方面表示，他們對高麗時代的青瓷笛特別感興趣。

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