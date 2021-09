BTS-Coldplay合作新曲將于24日發表. September. 15, 2021 07:32. by 林熙允記者 imi@donga.com. 防彈少年團(BTS)參與了英國世界級搖滾樂隊—酷玩樂隊(Coldplay)的新曲。 據華納音樂14日透露,防彈少年團在酷玩樂隊24日公布的新歌《My Universe》中,不僅用英語和韓語唱歌,還一起作詞、作曲。防彈少年團和酷玩樂隊14日在各自的TikTok(抖音國際版)官方賬號上公開了唱這首歌的視頻。酷玩樂隊主唱克裏斯•馬丁和防彈少年團7名成員穿著寫有各自組合名字的T恤唱歌。據悉,該視頻是馬丁來韓國拍攝的。 本月將首先以單曲的形式公開的《My Universe》也將收錄在將于下月15日發行的酷玩樂隊的正規9輯《Music Of The Spheres》中。防彈少年團此前還與海爾希、The Chainsmokers、艾德•希蘭等多名著名流行歌手合作。 1996年在倫敦成立的酷玩樂隊憑借《Fix You》和《Viva La Vida》等歌曲大受歡迎,在世界範圍內銷售了1億多張唱片。他們以華麗的體育場演唱會而聞名。2017年他們在首爾蠶室綜合運動場奧林匹克主體育場舉行首次來韓演出,兩天內吸引了約10萬名觀衆。酷玩樂隊此前邀請韓國的現代舞蹈團“AMBIGUOUS Dance Company”出演了第9張專輯首先公開的歌曲《Higher Power》(5月發表)的MV。

