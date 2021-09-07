“電影中查爾斯王子的西裝出自我手…希望韓國人的服裝手藝得到全世界的關注”. September. 07, 2021 07:56. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 明年上映的電影《蝙蝠俠》中，主人公布魯斯•韋恩和歹徒們將更換多套西裝。在受邀參加上周開幕的第78屆威尼斯國際電影節主競賽單元的電影《斯賓塞Spencer》中，飾演查爾斯王子的演員傑克•法辛將身穿英國傳統方式制作的正裝。制作這些電影中出現的西裝的人很容易想起上了年紀的白人裁縫。但創造這一成果的是年輕的韓國人。主人公是在英國倫敦以裁縫匠的身份工作後，最近回國的金東賢(32歲•音)。他制作了5套《蝙蝠俠》服裝和3套《斯賓塞》服裝。 5日，金某在接受東亞日報的電話采訪時表示：“一想到世界人民都能看到韓國人制作的英國正統西服，我就很激動。作爲韓國人，我感到很自豪。”截至今年3月，金某在倫敦薩維爾街(Savile Row•位于英國倫敦梅費爾的街道，以售賣昂貴的時裝聞名)擔任了3年的裁縫匠。這裏是電影《王牌特工》中出現的西服店所在地，英國王族等上流階層經常會造訪這裏。世界著名設計師亞曆山大•麥奎恩也在這裏實習，積累了經驗。金某是被稱爲“定制西服聖地”的薩維爾街上唯一的韓國裁縫。他在薩維爾街訂制服協會(Savile Row bespoke association)所屬的西服店工作，並學習了技術。只有嚴格執行手工縫制標准的英國傳統西服制作法的西裝店才能加入該協會。 金某在《斯賓塞》中制作了查爾斯王子穿的2套西裝和1件大衣外套。去年11月，電影制作公司要求在2個月內制作完一覽無余地展示王族的品格和英國西服的正統性的電影服裝。金某解釋說：“爲了真實再現王家的服裝，我們查看了王族寫真集等相關資料，並采訪了經常制作王族服飾的元老們。” 金某2014年登上了飛往英國倫敦的飛機。就讀于國內大學服裝設計專業的他對以女裝爲中心的課程和對流行十分敏感的韓國時裝界産生了懷疑。他說：“擔心有沒有不因流行而動搖、隨著時間的推移而更加發光的衣服。得出了那就是英國西服的結論。我想在西服的故鄉學習真正的技術。” 他于2014年在倫敦藝術大學專攻定制西服(bespoke tailoring)，廣泛學習了西服技術和文化。2017年，他在由薩維爾街訂制服協會以兩年學習一次西裝的學生爲對象舉行的“黃金剪刀競演”中，進入了最終25人名單。畢業後，他在薩維爾街西服店工作了3年，今年3月回國。這是因爲，隨著新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的擴散，在家工作的增加，英國西服市場陷入低迷，但也是因爲想在韓國實現的夢想。他最近創建了自己的品牌。不久後，他將通過品牌店等銷售從電影服裝中獲得靈感而制作的服裝。今年底他將開自己的店鋪。 金某說：“我認爲好衣服是越穿越發光、越合身的衣服”，“我想在國內展示采用英國傳統西服技術的衣服，即使穿久了也不會覺得土氣，感覺更優雅。”“我的最終夢想是在韓國積累更多實力後回到英國，給英國人穿上韓國人金東賢制作的西裝。想盡一切努力，直到讓所有人都擁有一套自己制作的衣服的夢想達成爲止。”

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