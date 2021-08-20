保健工會預告罷工……勞資雙方應各讓一步防止防疫危機. August. 20, 2021 07:35. . 由護士、療養護士等8萬多名醫療人員組成的保健醫療工會本月17日申請調解勞動爭議。工會要求，製定新冠治療醫院參與人員的標準、生命安全津貼的製度化、每名護士接待的患者人數法製化等。如果談判不成，將從下月2日開始舉行總罷工。如果這樣，包括國立中央醫療院在內的130多個醫療機關的運營將會出現相當大的問題。 去年1月新冠病毒在韓國傳播後，他們在治療和防疫的最前線奮戰了1年零7個月。穿著讓人喘不過氣來的防護服工作很辛苦，“汗流得太多了，鞋上都是汗”。在工會實施的一項問卷調查中，超過六成的人回答說“肉體和精神上都很疲憊”。但是通過罷工來解決問題的方式並不合適。 昨天，新冠確診病例時隔8天再次超過2000人，第四波流行仍不見平息的跡象。如果患者的治療中斷一天，防疫網出現漏洞，就很難預測會造成什麽樣的損失。盡管如此，工會仍然主張“為患者和國民而罷工”，就是缺乏說服力。考慮到新冠疫情的嚴重性和國民健康的重要性，工會應與政府積極協商，摸索罷工之外的解決方法。 最核心的問題是補充人力。隨著新冠疫情的延長，醫療人員的疲勞累積是非常嚴重的問題。政府也在今年上半年增加了1273名保健所人員，正在積極推進相關對策，但仍不足以容納新冠患者。應考慮暫時聘用正在休假的護士或讓民間醫院治療更多新冠患者，從而減輕公共醫療機關醫療人力的負擔。為了改善醫療人員的待遇，政府和地方自治團體、各醫院有必要就上調津貼等問題進行協商。

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