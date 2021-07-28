溫暖的理論. July. 28, 2021 07:42. . 因為我們生活的時代黑暗而絕望，所以有些想法更加閃亮。陽明學始祖、明朝時期哲學家王守仁，他的想法就是這樣。特別是，他對人類本性的絕對信任達到了耀眼的程度。 王守仁從關於人的故事開始。據說，我們看到溺水的孩子，產生“害怕、憂慮和惻隱之心”，是因為我們和孩子成為一體。指的是與生俱來的感同身受能力。他把自己的想法再向前推進了一些。“當看到鳥兒哀鳴、牲畜瀕臨死地而瑟瑟發抖時”，我們心中產生一種難以忍受之感，是因為我們與鳥獸一體。有這種可能。因為它們和我們一樣，我們也和它們一樣，都是動物。 這還不是結束。他說，當看到草或樹被砍倒的時候，人們會產生“可憐而想要拯救”的想法，這時我們就會與草或樹成為一體。聽了他的話，好像我們體內真有那種憐憫之情。他的思維在針對無生物時達到最高潮。當看到瓦片或石頭碎了，我們心裏會產生一種“惋惜之心”，這時，我們就會和瓦片或石頭成為一體。所以說，世界上所有的瀕臨死亡、被打碎的東西都和我們成為一體了。人不管是誰，真的不管是誰，本來都是如此善良的存在。 還會有比這更溫暖、更樂觀地看待世界的人嗎？西方華麗的歡待理論和他人理論，在文藝復興時期出現的“我們不僅是人類，也是與動物、鳥、樹，甚至是瓦片和石頭為一體”的東方理論面前，顯得非常簡陋和蒼白。這似乎是誇張、過度的思維方式，但考慮到以人類為中心生活後遭到破壞的生態系統，這並不是誇張或過度，而是一種處方。文學評論家、全北大學客座教授

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