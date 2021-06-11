不花一分錢攢10年才能在首都圈置辦房子. June. 11, 2021 07:20. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 據調查，要想在首都地區購買房子，不花一分錢收入也要攢10年以上才能買得起。另外，由于房價上升和家庭貸款劇增趨勢，家庭負債對比國內總生産(GDP)的增加速度在經濟合作與發展組織(OECD)會員國中高居第二。 據韓國銀行10日向國會提交的《通貨信用政策報告》顯示，今年3月末首都圈住宅價格與收入之間的比率(PIR•Price Income Ratio)爲10.4倍。這是進行相關統計以來的最高水平。這比全球金融危機之前的最高值2007年3月末(8.6倍)還要高。 PIR是指將一個家庭的年收入全部用于購買住宅時所需要的時間。也就是說，即使不花一分錢收入攢10.4年，才能在首都圈置辦房子。 韓國銀行評價說，對住宅供應的擔憂對房價上漲産生了巨大影響。由于1、2人家庭的增加，對新住宅的需求持續增加，但由于公寓入住量減少等供應憂慮日益突出，開始購買住宅的人不斷增加。實際上，今年的公寓入住量爲28萬套，比2019年(41.7萬套)減少了33%。 去年年底，家庭負債與GDP之間的比率爲103.8%，比兩年前(91.8%)上升了12個百分點。這一上升幅度在37個OECD會員國中僅次于挪威(15.4個百分點)。以2020年末爲准，OECD成員國中家庭負債與GDP之間的比率高于韓國的國家只有瑞士(133.1%)、澳大利亞(123.2%)、丹麥(115.9%)等5個國家。 上月末，銀行界家庭貸款余額爲1024.1萬億韓元，比4月末減少了1.6萬億韓元。時隔7年零4個月，銀行界家庭貸款再次呈現減少趨勢(與前一個月相比)。韓國銀行評價說，由于住宅買賣和全額租房貸款需求持續增加，家庭貸款劇增趨勢將會持續下去。韓國銀行市場總管組次長樸成鎮表示：“據推測，隨著SK IE Technology公募股認購保證金返還，上個月銀行界家庭貸款暫時減少”，“與1年前相比，增幅依然很高，預計本月將再次轉爲增加趨勢。” 韓國銀行指出，如果資金持續向房地産等特定部門傾斜，將提高景氣變動性，削弱增長潛力。韓國銀行貨幣政策局局長李相亨表示：“在金融失衡累積、內部脆弱性提高的情況下，如果發生對外衝擊，景氣及金融穩定性將受到損害。”

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