李健熙收藏品回饋社會…壹下子填補了很難收集的近代美術作品的空隙. April. 29, 2021 07:27. by 孫曉林, 金玹秀 aryssong@donga.com,kimhs@donga.com. 已故三星電子會長李健熙捐贈的收藏品使國立中央博物館和國立現代美術館的收藏品水平進壹步提高。 由此，美術館將大舉擴充稀有價值高、收藏困難的韓國近代美術作品。這將對近代美術史的展示和研究做出巨大貢獻。大部分是挖掘埋藏文化遺產的博物館也同時收藏了包括韓國歷史時代大部分的繪畫、工藝等文化遺產。捐贈品的形象將數字化，並在博物館和美術館的網站上公開。 遺屬們根據已故三星電子會長李健熙的意願，決定捐贈2.3萬多件美術作品，並與文化體育觀光部國立中央博物館國立現代美術館進行協商。為此，三星福利財團理事長李敘顯還加入了國立現代美術館後援會。 李會長過去在日本奧克拉酒店的後院購買了朝鮮王朝王世子學習房—資善堂的基壇，並捐贈給了政府。也有分析認為，為了捐贈，他熱衷於收集文物。在1997年出版的隨筆中，他講述了自己參觀國立博物館的經歷，並表示：“事實上，相當數量的發光的我國文化遺產至今還散落在國內外各處。總覺得無論如何要把這些文物收集起來，努力提高國立博物館的地位的努力還不夠。” 據悉，李健熙繼父親三星創始人李秉喆之後，壹直關註古代美術和西洋美術等龐大的收藏品。韓國現代美術大師李禹煥畫家在文藝雜誌《現代文學》3月刊上投稿的已故李健熙會長的追悼文章中寫道，“李健熙會長即使是韓國美術作品，也追求作品的存在感和完成度高的東西，總是用世界性的視野篩選作品。”

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