“金正恩分析家”朴正賢成為美國對朝政策實務負責人……“強硬陣容”組建完成. January. 28, 2021 07:22. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 韓裔朝鮮問題專家、前布魯金斯研究所韓國特聘研究員朴正賢（音譯，女，47歲）當地時間26日被提拔為美國國務院負責東亞太平洋局的助理國務卿幫辦。她今後將成為國務院專門負責對朝政策事務的實務負責人。至此，“國務卿托尼·布林肯-副國務卿溫迪·舍曼-國務院代理東亞太平洋助理國務卿金成-助理國務卿幫辦朴正賢”的陣容組建告壹段落。這是左右拜登政府初期對朝政策研討及方向設定的核心軸。 ○ “金正恩分析家”擔任對朝政策實務負責人 朴正賢當天在推特上表示：“很高興宣布以負責東亞太平洋事務的助理國務卿幫辦身份加入國務院”，“很榮幸能在新的場合與夢之隊壹起為美國國民服務。” 朴正賢是朝鮮問題專家，2009年至2017年在美國中央情報局和國家情報局擔任負責朝鮮事務的高級分析官。從2017年開始，她在華盛頓的智庫布魯金斯研究所擔任韓國特聘研究員。去年她加入了拜登的大選團隊，之後又躋身政權交接委員名單。 朴正賢去年出版了分析朝鮮國務委員會委員長金正恩的名為《成為金正恩》的著作等，被稱為“金正恩分析家”。因此有人預測說，相比起負責制定和執行政策的國務院，她可能會重返國家情報局。她是迄今為止負責朝鮮業務的國務院人士中的最高職位女性。 在拜登政府上臺不到壹周的時間裏，國務院提名負責朝鮮事務的核心負責人，可以解釋為，從內部意識到了朝鮮問題的緊迫性。據悉，朴正賢當天在通過推特公布提名事實之前，已經到國務院辦公室進行了業務準備。這是過去負責朝鮮事務的助理國務卿幫辦兼對朝政策特別副代表艾利克斯·黃擔任的職位。 有評價稱，朴正賢以準確的情報為基礎，比任何人都冷靜地看待朝鮮政權的內部情況和核開發情況。對於金正恩的無核化意誌，她也壹直表示強烈的疑問。但是，去年她在接受本報采訪時表示，“盡管如此，繼續外交努力仍然是最好的辦法”，強調了與朝鮮對話的必要性。關於韓國，她在離開布魯金斯研究所之前的最後報告中嚴厲批評道：“文在寅政府壓制‘脫北者’團體和禁止對朝傳單法（南北關系發展法修正案）等做法有損民主。”她還向文在寅總統建議，傾聽批評意見，轉變對待人權和‘脫北者’團體的方式，稱“相比展現韓國民主的力量和恢復力，哪有更好向朝鮮展示民主的方法？”她的這種觀點很有可能對拜登政府的對朝政策產生影響。 ○ 韓國和朝鮮問題專家被納入美國外交安保團隊 今後，朴正賢將不僅與國務院，還將與白宮國家安全會議負責人士合作。國家安全會議包括印度太平洋協調官科特·坎貝爾、東亞和大洋洲高級局長愛德華·凱根、負責中國事務的首席局長勞拉·羅森伯格等過去負責韓國和朝鮮事務的人士。在重新討論諸如六方會談等多方參與方式的時候，預計他們進行廣泛的協調。但據悉，國務院及國家安全會議中負責朝鮮和亞洲政策的其他大使級人士，而不是金成大使，被提名為國務院負責東亞太平洋事務的助理國務卿的可能性也不小。 精通朝鮮問題的外交消息人士表示：“拜登政府的對朝政策負責人大部分是慣於與朝鮮進行漫長談判的人”，“有可能以強硬的對朝看法為基礎，重新研討對朝政策。” 美國參議院當天以78票贊成、22票反對的結果，通過了國務卿提名人托尼·布林肯的任命案。當天，布林肯在就任後與韓國、日本、墨西哥、加拿大外長進行了連鎖通話。

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