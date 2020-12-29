之前從未有過的“真正的電動車”將大量湧現. December. 29, 2020 07:23. by 邊鐘國記者、徐亨錫記者 bjk@donga.com,skytree08@donga.com. “明年是真正的電動車時代。今年是大量推出之前沒有的電動汽車的壹年。” 這是某汽車企業高管在展望2021年汽車市場時說的話。幾年來，整車企業研究的結果集大成的新型電動汽車即將大舉上市。 汽車業界認為，明年才是電動汽車元年。因為不是單純的試驗性電動車水平，而是每個企業都計劃推出面向未來的作品。專家們認為，如果明年無法在市場上取得突破，那麽隨著時間的推移，電動車技術與品質的差距將越來越大，很難趕上。 據汽車業界28日透露，政府計劃僅明年就追加普及10萬輛電動汽車，使國內累計電動汽車數量達到23萬輛。整車企業為了攻略市場，正在陸續準備著秘密武器。 企業們寄托生死準備的武器是裝有電動車專用平臺的電動汽車。電動汽車專用平臺與以往只在內燃機平臺上安裝電池的電動汽車不同，是專門為電動汽車開發的平臺。 最大的特點是發動機室消失，車底平坦，內部空間變寬。制造過程並不復雜，而是根據市場要求在短時間內準備好新的電動車。這樣壹來，很容易加入自動駕駛功能等各種未來汽車技術，消費者可以比現在更戲劇性地感受到汽車技術的變化。 現代汽車將2021年定為“電動汽車飛躍元年”。作為首部作品，將推出適用電動汽車專用平臺“E-GMP”的IONIQ5。現代汽車內部就IONIQ5表示，“空間非常寬敞，讓人感覺空蕩蕩的。檔次不壹樣。” E-GMP只要充電壹次，就能行駛500公裏以上。 如果具備800V充電系統，利用超高速快速充電機，18分鐘內可充電80%。 現代汽車相關人士表示：“對於公司來說，通過數年的研究推出的IONIQ5的成功非常重要。電動汽車專用平臺的成功是集團未來汽車成功的標尺。” 起亞汽車也將推出適用E-GMP的“CV”(項目名稱)。作為捷恩斯品牌，將推出新型電動車“JW”(項目名稱)、衍生型電動車“eG80”等，構築豪華環保車的形象。雙龍汽車將於明年上半年(1月至6月)推出第壹款緊湊型運動型多功能車(SUV)“E100”。韓國GM將展示BOLT EV的部分變更車型。 進口車企業的攻勢也越來越猛烈。梅賽德斯-奔馳作為去年正式推出的純電動車品牌EQ的後續產品，將在國內推出純電動車“EQA”和“EQS”。其中，EQS是梅賽德斯-奔馳首次使用電動汽車專用平臺的車型。奧迪大眾最近公開了“大眾ID.4”和“奧迪e-tron運動掀背車55”等將在韓國推出的兩款電動汽車車型。大眾ID.4是首款純電動SUV車型，該車型裝有大眾集團電動汽車專用平臺。占據電動汽車領導地位的特斯拉將在明年推出電動汽車SUV“Model Y”。 某汽車企業相關人士表示：“有些企業還成立了專門服務電動汽車專用平臺的營銷特別工作組(TF)。帶著落後就結束的覺悟，營銷競爭也會變得激烈。”

한국어