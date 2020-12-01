令人期待變化的拜登白宮……歷史上首次任命7人全部為女性的新聞團隊. December. 01, 2020 07:40. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國當選總統拜登當地時間29日公布了7人全部是女性的白宮新聞團隊參謀名單。在追加公布的經濟團隊人選中，預計也將包括多名有色人種女性，因此有評論認為，拜登內閣正在刮起壹股強勁的“女將風”。 拜登交接團隊當天任命交接團隊高級顧問薩基（42歲）為新聞團隊的招牌、有“總統之口”之稱的首任白宮發言人。她曾在奧巴馬前政府中擔任過白宮宣傳局長和國務院發言人，是育有兩個子女的職場媽媽。曾擔任拜登競選團隊副總經理的凱特·貝丁菲爾德（38歲）被提拔為白宮新聞局局長。她曾擔任美國電影協會發言人，也是兩個孩子的母親。 曾任自由派陣營教父、國會參議員伯尼·桑德斯的發言人的競選團隊首席助理西蒙·桑德斯（31歲）將擔任當選副總統卡梅拉·哈裏斯的發言人。哈裏斯的新聞局長由曾擔任眾議院議長南希·佩洛西新聞局局長的競選團隊高級顧問阿什禮·艾蒂安（42歲）擔任。 輔佐發言人薩基的首席副發言人是作為廣播政治評論家活動的前白宮地區政治局長卡林·讓皮埃爾（43歲），新聞副局長是參議院民主黨黨鞭查克·舒默的西班牙裔媒體負責人菲利普·托瓦爾。拜登的妻子吉爾女士的媒體助理由伊麗莎白·亞歷山大擔任。這7人中有6人是育有子女的職場媽媽。西蒙·桑德斯和讓·皮埃爾是黑人，托瓦爾是危地馬拉西班牙裔。 拜登表示：“向國民傳達事實是總統最重要的義務，宣布全體由女性組成的白宮第壹個媒宣團隊人選，感到非常自豪。她們具備資質和經驗，會為重建國家而共同獻身。” 預計12月1日公布的經濟團隊新人選中，女性也將有所躍進。據《華爾街日報》透露，承擔總統經濟指導作用的白宮經濟咨詢委員會主席內定由黑人女性、普林斯頓大學勞動經濟學教授塞西莉亞·魯斯（57歲）擔任。負責國家生計的預算管理局局長的人選，是領導自由派智庫“美國進步中心（CAP）”的印度裔負責人尼拉·坦登（50歲）最有競爭力。兩人壹旦被任命，將成為首位擔任這壹部門負責人的有色人種女性。

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