特朗普在卸任前打出“自我赦免”牌，涉“俄羅斯醜聞”的弗林被全面赦免. November. 27, 2020 07:39. by 兪載東 jarrett@donga.com. 任期還剩下不到2個月的美國總統特朗普當地時間25日正式赦免了前總統國家安全事務助理邁克爾·弗林。人們壹直擔心，特朗普可能會在卸任前，對司法當局即將進行調查或判決的親信及家屬濫用赦免權，如今擔憂已成為現實。 特朗普當天通過推特表示：“能夠宣布邁克爾·弗林完全被赦免，我感到非常榮幸，向弗林和他的家人表示祝賀。妳們現在真的要過壹個夢幻般的感恩節了。” 弗林因卷入2016年大選時俄羅斯與特朗普陣營勾結並介入選舉的“俄羅斯醜聞”而接受了調查。特朗普當選美國總統後，他被內定為白宮國家安全事務助理，雖然他當時與俄羅斯駐美國大使接觸，討論了解除對俄羅斯制裁的方案，但對聯邦調查局卻謊稱沒有討論。特朗普就任總統後，他的虛假陳述被曝，最終在就任24天後脫掉了官服。 弗林在2017年向羅伯特·米勒特別檢查官團隊承認了相關內容，但去年突然否認相關嫌疑。針對特朗普正式赦免尚未得到法院最終判決的案件嫌疑人壹事，民主黨內出現了強烈的反對聲。眾議院司法委員長傑拉爾德·納德勒抨擊說：“這是沒有資格和沒有原則的赦免。” 特朗普此前也曾因赦免引發過爭議。今年7月，他也因為為與俄羅斯醜聞有牽連的親信兼選舉戰略家羅傑·斯通減刑而引起強烈抗議。8月份，因洗錢嫌疑等被判處終身監禁的黑人毒販和有過搶劫銀行前科的人，特朗普又以在全黨大會上發表支持自己的演講為由予以赦免。 接下來可能受到赦免的候選人也被美國媒體提及。以涉嫌違反《選舉資金法》而接受檢察機關調查的紐約前市長魯迪·朱利安尼就是代表性例子。因詐騙嫌疑正在接受調查的前白宮首席戰略家史蒂夫·班農也被列為赦免候選人。 受到各種金融不正之風和性犯罪嫌疑的特朗普總統有可能試圖進行所謂的“自我赦免”。美國有線電視新聞網報道稱，“雖然特朗普總統壹直說‘我有赦免自己的權利’，但如果付諸實行，相當於承認自己的罪行，所以在猶豫不決”。

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