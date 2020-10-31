特朗普集結隱性支持票 VS 占據微弱優勢的拜登. October. 31, 2020 07:14. by 兪載東 jarrett@donga.com. 離11月3日美國總統選舉只剩下3天，勝負的天平依然沒有偏向任何壹方。在輿論調查中，民主黨總統候選人拜登雖然仍略微領先，但在核心搖擺州的提前投票中，與預想的不同，隨著美國總統特朗普支持者的參與度不斷提高，保守派聚集的現象更加明顯。 據《華盛頓郵報》當地時間29日報道，對佛羅裏達州、愛荷華州、北卡羅來納州、賓夕法尼亞州等4個競爭州的提前投票狀況進行分析的結果顯示，壹個月前在全體提前投票者中，民主黨支持者占54%，共和黨支持者占17%，相差3倍以上。但是現在民主黨和共和黨支持者的比率分別為44%和33%，差距明顯縮小。 美國有線電視新聞網（CNN）報道說，在競爭州中選舉人票最多的佛羅裏達（29人），上周民主黨支持者的提前投票參與率比共和黨支持者高出9個百分點，但本周差距縮小到4個百分點。其他搖擺州也出現了類似的情況。分析認為，隨著特朗普的支持者聚集，他們正在大舉參加提前投票。 在民意調查中，拜登保持著優勢。據美國選舉分析公司“真清晰政治”透露，當地時間30日，拜登在全國範圍內支持率上領先特朗普7.4個百分點。從輿論調查的支持率來看，在全體538張選舉人票中，拜登將獲得216張，特朗普將獲得125張。 但超過三分之壹的197票尚未確定，因此不能排除特朗普依靠搖擺州的選舉結果出現逆轉的可能性。特別是在兩名候選人生死存亡的佛羅裏達州、亞利桑那州、北卡羅來納州等地，雙方的支持率差距在1個百分點左右，因此有分析認為，這實際上等於持平。 兩名候選人29日來到佛羅裏達進行了遊說。特朗普與夫人梅拉尼亞壹起尋求具有保守傾向的西班牙裔選民的支持。他考慮到來自古巴、委內瑞拉等國家的這些人對社會主義持有強烈的排斥感，攻擊拜登為“左派”。拜登也表示，“美國的靈魂取決於佛羅裏達州”，呼籲支持自己。兩名候選人將於30日同時訪問明尼蘇達、威斯康星等中北部的競爭地。

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