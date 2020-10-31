文在寅：“到2025年為止，將在電動汽車、氫燃料電池車等綠色汽車領域投資20萬億韓元”. October. 31, 2020 07:24. by 朴孝睦記者 tree624@donga.com. 文在寅總統30日表示：“計劃到2025年為止，在電動汽車、氫燃料電池車等綠色汽車領域投資20萬億韓元以上。” 文總統當天訪問了環保未來汽車開發現場—現代汽車蔚山工廠，並表示：“在世界性的激烈競爭中，(今後)5年將成為引領未來汽車市場的黃金時間。”現代汽車蔚山工廠生產了世界最早的氫燃料電池車“途勝”和韓國國內最早的批量生產型電動卡車“波特”等。現代汽車當天公開了世界最先開發的“電動汽車專用平臺(E-GMP)”。 乘坐現代汽車的氫氣汽車“NEXO”出現在活動現場的文在寅表示：“今天是氫燃料電池車和電動商務車銷量世界首次突破1萬輛的日子。向書寫新歷史的現代汽車和購買者表示祝賀。” 蔚山市市長宋哲浩在環保未來汽車產業培育戰略新聞發布會上表示“最近現代汽車工會就史上首次以無糾紛方式凍結工資的團體交涉達成了協議”後，文總統看著現代汽車集團會長鄭義宣笑著鼓掌說“我們的會長”。這似乎是為了鼓勵鄭會長一直以來出色地經營蔚山現代汽車工廠，並祝賀他就任會長。對此，鄭會長與文在寅總統一同前往工廠內部，並回答稱“非常榮幸”。 文總統在參觀工廠時，向鄭會長詢問了“氫燃料電池的位置在哪裏”、“充電一次能行駛多長時間”等。另外，他還與鄭會長一起試駕了基於無人駕駛的共享型移動工具概念車“M. VisionS”。

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