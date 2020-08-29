近在眼前的人口斷崖……不要采取縮小敬老優待等簡單方程式解法. August. 29, 2020 08:09. . 據悉，去年韓國人口增長率創歷史新低，高齡化比重創歷史新高。據統計廳昨天公布的“2019年人口住宅總調查結果”，雖然2019年總人口（5177.9萬人）比前壹年增加了0.3%，但其中韓國人增加率僅為0.04%。65歲以上的比重首次超過15%，讓人切實感受到了2025年超高齡社會即將到來。 政府在前壹天即27日作為人口懸崖對策，出臺了提高女性、青年、高齡者的經濟活動參加率，並利用外國人力的方案。這是由經濟副總理洪楠基主持的“泛部門第2期人口政策工作組”經過數月的討論得出的結果，但就像是具有巨大爆發力的問題被生生地撒落了壹地。 例如，通過“改善敬老優待制度”來處理的老年人政策，很有可能導致老年人年齡標準提高（從現在的65歲提高到70歲），這可能在社會上引起相當大的爭議和矛盾。即使當事人對“給了又搶走”的福利表示抗議當作別論，提高老人年齡標準也與延長法定退休年齡或調整年金領取年齡問題緊密相連。韓國的老年貧困率在經濟合作與發展組織成員國中最高，這壹點也需要註意。優惠政策消失後，連收入都沒有的老人將落入相應期間收入和福利的死角地帶。 工作組方案中還悄悄地塞進了賦予國內出生的外國人子女國籍的屬地主義政策。雖然有必要為確保留學生和就業人員等外國勞動力而努力，但是給在國內出生的每個人賦予國籍的問題今後會引發很多爭議。 快速高齡化和低出生率導致的人口斷崖是韓國所處的殘酷現實。巨大的潮流很難用幾個政策來阻擋，但各政策卻因各年齡段之間的立場差異、福利和稅金、企業負擔等矛盾要素錯綜復雜。據說政府將在年底之前收集意見，希望政府能細心檢查壹下萬壹出現的副作用。陡峭的人口斷崖問題就像解高難度的方程式壹樣，需要更多的思考和慎重。

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