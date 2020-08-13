“加油，文化”...文體觀光部支援消費打折券. August. 13, 2020 07:30. by 崔고야 best@donga.com. 韓國文化體育觀光部為了激活因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)而停滯的文化藝術等領域的內需市場，將支援消費打折券。 文體觀光部12日表示，將在住宿、旅遊、演出、展示、電影、體育等6個領域投入904億韓元預算，按先來後到的順序向861萬名市民提供打折優惠。 住宿優惠權將在Interpark等27個在線預約網站上，在9、10月份預約國內地區的客舍時提供。根據住宿金額，每晚7萬韓元以下可享受3萬韓元的優惠，超過7萬韓元可享受4萬韓元的優惠。如果在韓國旅遊商品“Tourvis”網站上預訂，商品價格將享受7折優惠。 在Yes24等網上預售點預訂古典音樂劇、歌劇、舞蹈演出等時，每張門票享受8000韓元優惠。每人每月可以預訂1次，4張門票。電影每張票優惠6000韓元，每人每周可以享受2張優惠電影票。除了多廳影院以外，在全國487家電影院都可以使用。 博物館在“文化N門票”網站預售時，每人可以以6折的優惠購買5張門票。美術展示也給予每張最多優惠3000韓元的政策。如果在民間室內體育設施1個月以內消費8萬韓元以上，可以退還3萬韓元。 文體觀光部計劃在文體觀光部網站設立綜合咨詢窗口，以便更容易確認消費優惠券打折的內容。 另外，文體觀光部計劃，為預防新冠肺炎疫情，為使參與消費優惠權的企業遵守防疫對策，將加強防疫方針介紹及防疫物品支援，並按領域運營現場檢查團。

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