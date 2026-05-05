消失的郊游和修学旅行，学校、教师、家长要一起解决



笔者上学时最开心的一天应该是郊游那天。但对于教师来说，这是最漫长、最艰难的一天。全国2万多名小学教师参与的问卷调查中，90%的人对郊游和修学旅行等现场体验学习表示“非常否定”。加上“大体上持否定态度”的回答，两者接近97%。教师们对现场学习如此持否定态度的原因，是需要承担发生安全事故的司法责任的不安感、家长投诉和过多的行政业务带来的负担感。



一线学校的现场学习几乎消失殆尽。首尔1331所小学、初中、高中中，今年去修学旅行的只有231所（17%）。像郊游和参观一样当天进行的现场学习加起来也只有407处（31%）。还不到两年前的一半。现场学习失踪的背景是2022年11月去江原束草市主题公园进行现场学习的小学6年级学生被倒车巴士撞死的事件。当时带队教师在一审和二审中被判有罪后，因意外事故成为刑事处罚对象或被剥夺教职的恐惧越来越大。最近，在全南木浦幼儿园，因体验森林时失踪孩子死亡事件，2名教师正在接受审判。



从去年起，实施了即使现场学习中发生事故，也减轻教师责任的《学校安全事故预防法》。但教师们说没有实效性。因为从活动准备到安全责任都是由教师承担，如果发生事故，就要证明安全措施已经做好。父母在照顾自己的孩子时也会发生事故。虽然这是绝对不能发生的事情，但在正常的教育活动过程中，连难以预测的事故也要对教师进行刑事处罚吗? 教育部决定近期内出台现场学习补充对策。要明确教师免责范围，通过安全专业人员、活动辅助人员等实质性支持，减轻教师负担。



担心子女安全，跟去现场或干涉大巴座位安排、食谱的家长投诉也让教师们退缩。投诉如不能得到解决，就不惜对学校或教师进行起诉、告发。家长要自重。应该回顾一下，进行非正常投诉的家长、承担重大责任的教师等大人们，是否正在抢夺全面成长的孩子们的机会。

