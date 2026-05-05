相比32万名外国留学生的量，应实现质的飞跃



以今年3月为基准，滞留在韩国的外国留学生超过32万名。从2021年的16万人，短短5年间翻了一番。仅从整体规模来看，比英国、澳大利亚少，比中国多，与日本相似。仅在高丽大学、延世大学、中央大学等主要大学就读的外国学生就分别超过4000人。有些大学在校生的一半都是留学生。



外国留学生剧增，原因是多方面的。韩国大学的全球竞争力得到加强，受电视剧、电影等影响，选择韩国留学的事例也很多。与美国、欧洲等国相比，学费、生活费等相对较少，韩国因此被评价为性价比更高。实际上，这也是因学龄人口减少而陷入困境的部分大学积极吸引外国留学生、努力填补财政空白的结果。



相反，有人指出，由于低出生高龄化，韩国产业界处处人力不足的情况越来越严重，在这种情况下，外国留学生并未充分利用。首先，韩国企业人力需求和外国留学生的希望就业地不一致的情况很多。在韩国完成学位课程的外国留学生在韩国企业等就业的比率以2024年为基准只有13.8%。尽管人工智能、半导体等理工科人才供需不足，但攻读工学和自然科学的外国留学生还不到20%。多数是人文社会、艺术体育专业。



要想培养出优秀人才，必须进修硕士、博士课程，但大部分留学生集中在本科课程或语言研修上。32万名外国留学生中有20万人来自越南和中国，偏重于特定国家，60%以上滞留在首都地区。满足教育部提出的韩国语能力标准的外国留学生只有一半。一些人反而以留学生身份入境赚钱。以学生签证、求职签证等最多可长期滞留10年，以“打工留学生”留在韩国到最后沦为非法滞留者的事例也很多。以2024年为基准，外国留学生出身的非法滞留者达3.4267万人，10年间增至超过5倍。



那么该怎么办呢？ 应该以根基产业、造船、建设、保健医疗等目前面临人力不足或今后10年内可能出现人力不足的领域为中心，吸引外国留学生。该方案是毕业于韩国大学、专科大学、职业高中后可以进入相关企业长期滞留的方案。在德国，40%左右的外国留学生就读于应用科学大学等实务中心学校。全体外国留学生中有一半的专业是工学或自然科学。



也不能把吸引外国留学生完全交给大学。大学不能考虑韩国的工作岗位，需要与政府、相关机关等合作进行协调的方案。从20世纪80年代开始推进“吸引10万名留学生计划”的日本，文部科学省、法务省等6个部门合作，推进从入学到就业的系统性政策。在日本，完成学位的外国人有一半在当地就业，填补就业空白。



当然，外国留学生在完成学业后，并不是都要留在韩国。尽管如此，在低出生高龄化的情况下，这是填补国内人力空白的现实性对策之一。

