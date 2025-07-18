共同民主党不应强行多数表决，应以实力和品格引领



“以前执政初期的改革黄金时间是1年左右，但最近好像还不到6个月。”



这是共同民主党亲李在明派议员的话。随着移动和网络的发达，舆论动向迅速发生变化，因此总统选举后的公约效应不会持续太久。这意味着要尽快进行改革课题立法。



共同民主党领导层也有同样的看法。该党院内代表金炳基在上个月的院内代表竞选中强调：“从现在起的6个月是改革的黄金时间。”党代表候选人郑清来、朴赞大议员也公开表示：“将在中秋前结束检察改革。”



共同民主党已经加快了争议法案的处理速度。改变公营广播支配结构的《广播三法》和为发行地区货币义务性提供国家财政支援的《地区货币法》在所管常任委员会上不顾在野党国民力量党的反对，通过表决进行了处理。此外，对于“黄色信封法”“农业四法”等也一再表明了尽快处理的意志。这些法案都是在尹锡悦政府时期由共同民主党单独处理，后来因总统行使再议要求权而被废弃，从而引发极端对立的法案。



即使是夙愿课题，在没有与在野党达成协议的情况下像平推一样强行推进的方式，真的是可持续的政治吗? 强行处理会激化与在野党的矛盾，减少协治的空间。虽然执政党的支持层会满意，但会像毛毛细雨一样在中立层和在野党支持层心中积累起傲慢的形象。更大的风险在于法律实施以后。如果仓促立法问题浮出水面，产生副作用，执政党须承担全部责任。



改革课题必须与在野党进行充分的协商，形成国民共识。通过这样的过程将改革对象的损失和积怨最小化，也是执政势力的责任。否则，完成度可能会下降，在实施过程中可能会持续留下后遗症。这就是为什么要把朴槿惠政府的劳动改革四法、尹锡悦政府的医疗改革等作为反面教材的原因。



如果与在野党反目成仇，在在野党担任常任委员长的约五分之二常任委员会里，国政课题立法必然会出现差池。例如，支持“KOSPI 5000点项目”的资本市场法、提高个体户协商能力的加盟店、代理店交易公正化法等，是由在野党担任常任委员长的政务委员会管辖的。执政党部分人士还提出了对相关常任委员会法案的快速通道（快速处理案件）指定。到全体会议处理为止，法制司法委员会管辖最多需要240天，其他常任委员会管辖最多需要330天。这似乎不是急需改善民生对策和经济体制的执政党的选择。



希望执政党表现出与民主化以后第二次执政初期拥有过半数议席的执政党相般配的协商能力和领导能力。只有和在野党达成协议，圆满通过法案，才能在政权中期举行的议会选举中确保国政动力。



国民没有忘记在尹锡悦政府达到顶点的朝野极端对立和之后的紧急戒严、弹劾政局中受到的冲击和痛苦。最近朝野协商处理了商法修订案。希望在野党也能参与检察改革。现在是时候拥有以实力和品格实行柔和领导的执政党了。

