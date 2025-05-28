三足鼎立格局进一步固化……今天是单一化最后期限

在距离6月3日总统选举还有一周之际，共同民主党候选人李在明、国民力量党候选人金文洙、改革新党候选人李俊锡之间的三方对决格局正在巩固。在保守阵营单一化最后期限28日的前一天，李俊锡断然表示：“此次选举中不存在与紧急戒严势力的候选人单一化。”随着国民力量党也表示“将在三方对决格局中取得胜利”，有分析认为，该党事实上已经放弃单一化。李俊锡27日在首尔市汝矣岛国会沟通馆前召开紧急记者会，再次确认了拒绝单一化的意向，称“将战斗到底，最终获胜。将不惜担任最先跳入反转冰海的‘第一只企鹅’。”他抨击金文洙称：“成为国民力量党候选人后，就莫名其妙地不停嚷嚷着要与我单一化，继续着对国民的‘煤气灯操控’。”舆论认为，随着李俊锡在单一化最终时限即将到来之际断然拒绝单一化，实际上已经确定了三方对决的格局。国民力量党也承认保守阵营单一化已不可能实现，将生死寄托在金文洙支持层的集结上。该党紧急对策委员长金龙泰当天在首尔市中区会见记者时表示：“如果改革新党表明没有单一化的想法，有必要尊重其意愿。即使没有实现单一化，也有金文洙能在三方格局中获胜的信心。”李俊锡在记者会结束后发表声明表示：“在三方对决的正式选举中，国民将实现市民主权革命。”李相宪记者 dapaper@donga.com