拥有226年历史的美国最古老博物馆设立“俞吉浚韩国馆”

马萨诸塞州皮博迪埃塞克斯博物馆（PEM），这座拥有226年历史的美国最古老博物馆，近期以朝鲜后期著名政治家、《西游见闻》作者俞吉浚（1856-1914年）命名的韩国展厅完成了扩建并重新开放。该博物馆于当地时间17日宣布，正式向公众开放“俞吉浚韩国馆（Yu Kil-Chun Gallery of Korean Art and Culture）”。成立于1799年的皮博迪埃塞克斯博物馆不仅是美国历史最悠久的博物馆，也是美国第一家系统性收集韩国艺术品的博物馆。目前馆内收藏的韩国相关文物已超过1800件。博物馆于2003年首次开设韩国展厅，后于2019年关闭进行大规模改造，经过约6年时间，新展厅面积扩大至232平方米（约70坪），并纳入了原本展示日本文物的亚洲馆部分区域。重新开放的韩国展厅精选展示了100多件19世纪朝鲜开化时期的珍贵文物。展厅以19世纪美国使团“报聘使”成员俞吉浚为核心展示对象，他曾被称为“韩国第一名留学生”。展厅专门策展人金智妍（音）介绍：“1883年前往美国的俞吉浚曾担任当时馆长收藏韩国文物的顾问。展厅还将展示俞吉浚捐赠的衣物和藏品，以及他写给馆长的信件等。”展厅还首次公开了1896年至1900年担任驻美公使的李范晋（1852-1911年）的家族照片。照片中包括李范晋的妻子和长子李基中，以及后来于1907年在海牙担任特使的次子李委中。作为大韩帝国最后一任驻美公使，与李范晋有交流的埃德温•摩根（1865-1934年）的后代也向博物馆捐赠了藏品。此外，展厅还展出了19世纪末融合东西方文化的近代工艺品。其中最具代表性的是写有《朝鲜，清晨寂静的国家》的帕西瓦尔•罗威尔（1855-1916年）收到的马鬃制作的西式绅士帽，该帽以传统材料制作。展厅还包括用韩文写着“福尔林夫人”的六角形银盒，以及1893年在美国芝加哥世博会上展出的椅子等珍贵文物。值得一提的是，皮博迪埃塞克斯博物馆韩国展厅的改造得到了韩国国立中央博物馆的支持。专门的策展人由中央博物馆预算雇佣。皮博迪埃塞克斯博物馆馆长琳达•罗斯科•哈蒂根表示：“感谢金博士的贡献，与韩国相关的藏品研究和扩充得以顺利进行，令人感到非常高兴。”李智润记者 leemail@donga.com