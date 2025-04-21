“新安山线坍塌区间”施工期限被提前了28个月. April. 21, 2025 07:44. by 李京镇记者 lkj@donga.com. 据调查，因地基坍塌事故导致1人死亡的京畿道光明市新安山线地下隧道第5-2工区，其工程进展在事故发生之前比其他地方最多落后30个百分点以上。有人指出，在与国土交通部协商后提前工期的过程中，可能存在强行推进问题。 据新安山线项目施工方Nextrain于20日透露，新安山线复线地铁民间投资项目（首尔汝矣岛-京畿安山·始兴市，44.7公里）的施工现场共分6个工区，从2019年开始实施。截至3月28日，出现问题的5-2工区的工程进度为58.32%。与工程进度最快的6工区（安山元时-西华城）的88.85%相比，落后超过30个百分点。除首尔区间3-1工区（54.63%）、3-2工区（51.89%）和具有收尾工作性质的第7工区（19.23%）外，5工区工程进度最慢。 Nextrain方面在去年年初的监查院监查中被指出5工区地基状态非常不良，因此把开通目标比当初推迟4年，定在2029年4月。但是，在与国土部、执行公司进行协商后，公司又把开通目标时间提前2年多至明年底并进行了公示。Nextrain相关人士表示：“决定通过促进工程尽快开通。” 专家们指出，有可能是因为工期提前28个月导致的不合理作业导致坍塌。某隧道学会相关人士指出：“隧道柱子破损意味着坍塌已经开始。本应立即停止作业，但可能由于工期原因，措施不太恰当。”韩国交通大学交通政策学系教授罗俊熙（音）表示：“如果按照限定预算和时间推进工程，有时会减少地基加固或建筑物安全诊断。”警方相关人士表示：“正在观察安全诊断是否正常进行、加强工作是否妥当等各种情况。”

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