“短视频”正夺走孩子集中力，韩国政府实际上处于无防备状态. April. 14, 2025 07:42. . 三年前，我曾在小区图书馆听过“和爸爸一起读画册”的讲座。这是为不善于给子女读书的爸爸准备的课程。想到“读画册需要特别的技巧”，刚开始没有太大的期待。 听了课才明白那是错觉。“画册就是读画。要给孩子充分的时间与画作交流并展开想象。”参加活动的爸爸们都被讲师的话吓了一跳。回想起来，此前的读书只不过是阅读书中的活字的韩文教育而已。比起等待孩子与画册充分对话的时间，更急于每周完成几本的目标量。因为厌烦不断提出的问题，所以经常敷衍了事地回答。 从那天以后，笔者改变了读画册的方式。没有急忙翻页，而是选择耐心等待，孩子慢慢观察主人公的表情、天空的颜色、气球个数，培养了好奇心。只要出现知道的单词，就会想起在幼儿园学过的歌词，突然哼起歌来。这是通过一本书观察孩子世界能扩张多少的惊人经验。 虽然两个儿子仍然要求在睡觉前读书。但最近出现了强有力的竞争者。这是通过快节奏感和绚烂的影像、音乐吸引孩子们视线的“短视频（Short-form）”。为了听自己喜欢的歌曲而拿走手机的小学1年级老大在爸爸暂时做别的事情的时候，陷入20~30秒的短视频内容中，一直用手指刷屏。外国孩子们玩玩具或穿着蜘蛛侠服装玩耍的样子反复出现，孩子就像被吸进画面一样集中精神。当被问到为什么看这个时，他回答说“只是因为有趣”。 最近担心子女暴露在短视频中的父母越来越多。韩国媒体财团在2023年以3~9岁儿童父母为对象进行的媒体实态调查中，51.1%的受访者表示“子女在看短视频内容”。女性家族部2024年以小学、初中、高中生为对象进行了媒体实态调查，其中94.2%的受访者表示，最近1年间使用最多的媒体是“短视频”。与和朋友对话时需要的网络•手机聊天工具（92.6%）相比，使用率更高。 短视频具有很强的中毒性。如果反复暴露在短暂而强烈的刺激下，孩子的大脑就会想要越来越大的刺激。成为多巴胺奴隶，长时间“集中精神”或难以控制冲动。根据2023年科学技术信息通讯部的调查，31.7%的幼儿和儿童在观看短视频时很难自我调节。去年，英国牛津大学出版部将过度消费网络内容的现象即所谓的“Brain rot（大脑腐烂或生锈）”选定为年度单词，也与此不无关系。 在海外，正在努力防止儿童短视频中毒和智能手机过度依赖。去年5月，法国政府表示，将研究禁止未满13岁的儿童使用智能手机。英国2023年通过了包含保护儿童免受有害内容侵害的《在线安全法》，即将实施。而韩国实际上处于无防备状态。政府应该尽快发现高危险群，并对学生家长进行教育。当然也需要平台企业在自律净化方面付诸努力。

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