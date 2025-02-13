尽管有过很多迹象，还是没能阻止小荷娜悲剧的发生. February. 13, 2025 07:47. . 在大田的一所小学里用凶器杀害了结束照看课程准备回家的一年级学生金荷娜的教师明某说：“是哪个孩子都无所谓。我就想一起死。”明某从5年前开始患抑郁症，2021年被调到该校后，多次请病假。据说，去年12月30日复职后也引了大大小小的骚乱，因此要追究学校是否正确管理了问题教师。 至少有三次机会阻止这次悲剧的发生。明某去年12月以忧郁症为由申请了6个月的休假，但3周后复职。据悉，在申请休假时，医生“至少需要6个月稳定”的意见变成了“可以过日常生活”。考虑到医生的意见突然被推翻和教职的特殊性，应该召开疾病教员审议委员会，仔细观察是否可以指导年幼学生。 明某在犯罪5天前的5日，以无法上网为由砸碎电脑，第二天又掐住同事的脖子，但学校直到7日才向教育厅报告，被劝告“报警”后又置之不理。事发当天上午，学监来到学校，劝告明某因病假等采取隔离措施，但学校消极地将其隔离在教导主任旁边，中午时分为购买凶器而擅自外出时也没能阻止。 当天下午，小荷娜在照看教室里听到照看教师说“美术课外班的车来了”，想要独自走到校门时遭遇了不幸。根据教育部常春学校运营方针，学生回家时原则上由监护人陪同。虽然在家长同意下可以自主回家，但当时只要多走几步看着小荷娜安全乘坐补习班汽车就好了，真是令人惋惜。 作为放学后教室的常春学校，政府去年把小学一年级作为优先对象实行，今年扩大到了二年级。其宗旨是减少照看费用，提高出生率，以免因经济能力导致照看差距拉大。是不是因为急于扩大常春学校而疏忽了安全问题？荷娜的父亲说：“为了防止出现第二个荷娜，身心脆弱的老师们应该接受治疗，并负责放学后的低年级学生的安全。”这是教育当局早就应该做的事情。

한국어