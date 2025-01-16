苏格兰凯尔特人队的梁铉浚18场比赛之后攻入本赛季首粒进球. January. 16, 2025 08:24. by 金正勋记者 hun@donga.com. 梁铉浚（凯尔特人•照片•音译）在苏格兰足球超级联赛中攻入了本赛季的首粒进球。这是他本赛季出战的第18场正式比赛。 梁铉浚在15日举行的与邓迪队的2024~2025赛季苏超联赛第17轮比赛中首发出场，并在1比1的下半场第8分钟头球攻入凯尔特人队的第二粒进球。古桥亨梧右路传中，在门前争抢中，梁铉浚高高跳起头球破门。梁铉浚在当天下半场第26分钟被巴耶替换下场。最终凯尔特人队以3比3与对方握手言和。 梁铉浚在本赛季参加18场正式比赛（7场首发）后攻入了赛季首粒进球。在当天的比赛之前，梁铉浚共参加了本赛季12场常规赛、3场欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛和2场联赛杯比赛，但均未进球。另外，梁铉浚在凯尔特人队尝到了进球的滋味，这是他自职业足球K1联赛江原队转会来到球队的第一年，即2023年11月13日与阿伯丁队的2023~2024赛季常规赛第13轮比赛（6比0胜）中头球先发制人的决胜球后的第一次。在与阿伯丁队的比赛中进球也是梁铉浚在上赛季包括24场正规联赛在内的31场正式比赛中攻入的唯一进球。 虽然当天的比赛以平局收场，但凯尔特人队积分高达60分（19胜3平1负），在12支联赛球队中排名第一。与少赛一场的排名第二的格拉斯哥流浪者队（积44分•13胜5平4负）相比，仍遥遥领先。

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