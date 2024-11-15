史无前例的“医大扩招”引来历来最多的复考生……越来越混乱. November. 15, 2024 08:09. . 围绕今年医科大学扩招规模的混乱正在长期化，这种情况下，从14日开始高考起，2025学年入学考试正式拉开帷幕。今年高考报名人数比去年增加约2万人，达到52万人，其中“N考生”多达16.17万人，创下21年来最高纪录。医大扩招1552人，与首尔大学理工科名额规模相似，再加上从明年起医大名额又要变化，医大门户今年突然大开然后有可能再次关闭的忧虑也助长了N次重考的学生。 继去年高考前5个月出台的“排除杀手题”方针导致大混乱后，今年又有突如其来的医大扩招，入学考试在比去年更加不确定的情况下进行。根据高等教育法的事前预告制，高考录取的大框架要在4年前公开，各大学的录取计划要在1年10个月前公开。但今年2月政府突然宣布医大扩招2000名，5月底才确定各大学扩招规模。虽然政府表示有10年后医生人数不足的迫不得已的理由，在法律上不存在问题，但入学考试的稳定性连续两年动摇，应该说是入学考试政策的失败。 问题是，随着入学考试的进行，考生们所经历的混乱有可能进一步扩大。据悉，在为寻找医政矛盾出口而成立的朝野医政协商机制首次会议上，医生团体为防止医大学生集体休学导致教育超负荷，提议大幅减少今年的随时招生和定时招生人数。如果该方案得以实施，医大的招生名额反而有可能少于扩招前，这对于本以为考医大变得容易的考生们无疑是晴天霹雳。直到高考当天才提出有可能重新调整医大招生名额，这本身就会给医大报考生和全体考生带来巨大的负担。 之于明年的医大扩招问题，随着政府也表示可以重新讨论，连高二学生也陷入了极度混乱之中。受医大扩招的影响，去年首尔大学3610名新生中有6.5%退学。其中30%是工科生。由于N考生增加，社会费用加大，入学考试混乱长期化，医生供应中断，培养科学技术人才的生态系统正在受到威胁。无可奈何地承认医大扩招政策的错误，未能及时纠正，要付出的代价太大了。

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