36岁的金软景再次当选MVP. November. 14, 2024 07:54. by 姜泓求 windup@donga.com. “排球女皇”金软景（36岁•照片）带领兴国生命队在第1循环比赛中取得全胜战绩（6胜），被选为2024~2025赛季职业排球V联赛第1循环最有价值球员（MVP）。她在记者团投票中获得了31票中的22票。前世界第一主攻手金软景获得了包括月MVP奖（3次）在内的个人第12次循环MVP。 得益于金软景的出色表现，兴国生命队在12日结束的第1循环比赛中，以6战全胜积17分的成绩排在首位。 本赛季开赛前曾被认为是“冠军热门”的现代建设队（积14分）排在第二位。 本赛季金软景在攻防两端都表现得十分出色。金软景在第一循环攻击综合（成功率45.68%）、强攻（42.71%）、快攻（51.35%）方面处于领先地位。虽然已经过了30岁中期，但仍超过了其职业生涯总攻击成功率（45.05%）。在得分方面，她也是国内选手中得分最多的，达到118分（全体第8位）。接发球效率也以42.86%位居第二。除了GS加德士队的韩秀珍（44.55%）之外，金软景比其他各队的专门防守球员自由人表现出了更好的接发球能力。也就是说，她在攻守两端均展现出了联赛最高水平。 在2020~2021赛季重返国内赛场后，仅在冠军争夺战上就遭遇三次挫折的金软景能否在本赛季实现冠军夙愿也备受关注。兴国生命队除了金软景转会中国联赛的2021~2022赛季外，在最近4个赛季中曾3次进入最后的冠军赛，但均仅获得亚军。在上个赛季结束后曾考虑退役的金软景出于对冠军的渴望，选择了延长选手职业生涯。 本赛季新穿上兴国生命队队服的图特克（25岁•土耳其）以拦网排名第1位（每局1个）、得分排名第4位（130分）的出色表现为球队连胜助一臂之力。本赛季开始前通过转会进入兴国生命队的资深二传手李高恩（29岁）、自由人申燕京（30岁）也在填补球队的漏洞。 在男子组中，现代Capital队的主力攻击手许秀峰（26岁）被选为第一循环比赛MVP。

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