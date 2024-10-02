“平均85岁”的老奶奶说唱歌手们将在光化门展示自作曲. October. 02, 2024 07:40. by 漆谷=明敏俊记者 mmj86@donga.com. 以八旬高龄学习韩文并演唱亲自创作歌词的的庆北漆谷的老奶奶说唱组合“顺尼和七公主”将和B-boy组合一起登上首尔光化门舞台。 漆谷郡1日表示，顺尼和七公主将于4日在光化门广场举行的韩文周开幕式上演出。在由文化体育观光部主办的韩文周开幕式上，包括创制韩文在内，将以混同、意志、希望为主题展开多种演出。以希望为主题进行演出的顺尼和七公主计划展示以说唱形式改编奶奶们亲自写的7首诗的自作曲。 老奶奶们用说唱表达了在过去的人生中感受到的孤独、思念和痛苦。实际上，她们展现出与嘻哈歌手们吐出的押韵（配合角韵或音节数发挥节奏感）相比也毫不逊色的说唱实力，每次登上舞台时都让人惊讶。代表曲目是讲述因贫穷和身为女性而不能上学的痛苦的《让人发疯》。包含将6•25战争时期的枪声误认成是鞭炮声的《咔嚓咔嚓》和表达与朝鲜军见面感想的《赤色分子》等也将在开幕式上亮相。她们还计划与法国街舞大赛冠军、参与2018年平昌冬奥会闭幕式演出的MB-Crew举行联合演出 顺尼和七公主是去年8月生活在漆谷郡枝川面的奶奶们聚在一起组成的8人组合。年近八旬的她们懂韩文后，还制作了电脑用字体，一时成为话题。组合的名字包含了队长朴点顺奶奶（86岁）名字最后一个字“顺”的变形“顺尼”和其他7名成员一起参与的意思。平均年龄为85岁，年龄最大的成员是93岁的郑斗伊奶奶，最小的成员是76岁的张玉琴奶奶。

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